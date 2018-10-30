Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева произвела настоящий фурор на этапе Гран-при "Скейт Канада", получив 74,22 балла и заняв первое место. Выступление спортсменкит на льду, по признанию зрителей, было "огненным". Не менее горячими кадрами она радует своих поклонников со страницы в Instagram. Оценить соблазнительные фото Елизаветы Туктамышевой можно в галерее "Дни.ру".