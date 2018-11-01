Украинские толстушки разделись до нижнего белья

В Киеве прошел конкурс нестандартной красоты Miss Ukraine Plus Size, на котором за титул королевы красоты поборолись 26 претенденток с пышными формами. Победительница будет представлять Украину на международном уровне на конкурсе Miss World Plus Size 2018, который пройдет на Филиппинах. Украинские же красотки успели показать в Киеве все свои внешние достоинства. Не обошлось и без дефиле в купальниках.
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