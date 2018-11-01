Украинские толстушки разделись до нижнего белья

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Четверг 1 ноября
Лента новостей
15:23
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
15:21
Из мертвого Кобзона делают бренд
14:57
Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия
14:52
В Кургане покупательница порезала охранника магазина
14:41
Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
14:27
В Ижевске пьяный водитель врезался в столб
14:26
Украинцы разнесли модный наряд Марии Захаровой
14:23
Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа
14:19
В Челябинске эвакуировали областное правительство
14:03
Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание
13:53
Обнародовано уникальное видео аварии ракеты "Союз" с экипажем
13:45
Пассажирку такси убило одинокое колесо КамАЗа на глазах постовых (видео)
13:41
Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"
13:34
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
13:25
Женщина сломала шею из-за спавшей собаки
13:24
"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"
13:12
Футболисту-чемпиону дали два года колонии
13:08
Знаменитого актера избили в Москве
13:03
Черный ящик рухнувшего Boeing подняли из воды
12:53
"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт
12:50
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
12:41
Жительницу Башкирии насмерть сбили на пешеходном переходе
12:26
Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)
12:18
Россия нанесла мощный удар по Украине
12:18
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
12:13
"Теперь будет гулять с пупсиком": Мария Голубкина объявила о пополнении
12:12
Изнасиловавших до смерти приятеля поморов бросили за решетку
12:10
Мишулину довели до слез на шоу "Прямой эфир"
12:04
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
11:59
Пытавшихся бежать из Саудовской Аравии девушек нашли убитыми
11:48
Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой
11:38
На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар
11:31
Госпитализированная Елена Воробей озвучила вердикт врачей
11:28
В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями
11:26
Дана Борисова выбивает алименты из бывшего мужа
11:24
Секс признали лекарством от многих болезней
11:20
Садист из "Дома-2" придушил любовницу во время секса
11:08
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
10:46
"Шурыгина в погонах": неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
10:38
На московского чиновника напали с ножом (видео)
10:33
"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой
10:13
На Урале с рельсов сошел поезд
10:10
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
10:08
"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение
10:03
Звезда "Голоса" умерла от рака
10:01
В метро Москвы произошел сбой
09:50
Аппендицит может спасти от болезни Паркинсона
09:49
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
09:29
Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл
09:24
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
Онкобольной Николаев резко постарел
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Ноя. 1, 2018
просмотры: 123

Украинские толстушки разделись до нижнего белья

567

В Киеве прошел конкурс нестандартной красоты Miss Ukraine Plus Size, на котором за титул королевы красоты поборолись 26 претенденток с пышными формами. Победительница будет представлять Украину на международном уровне на конкурсе Miss World Plus Size 2018, который пройдет на Филиппинах. Украинские же красотки успели показать в Киеве все свои внешние достоинства. Не обошлось и без дефиле в купальниках.

поделиться

комментарии

Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Девушка снимается в откровенной фотосессии для журнала

567
567

Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Актриса является нечастой гостьей светских мероприятий

567

Михалков повеселился в день поминок по Караченцову

Звезды собрались в столичном кинотеатре

567

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

Фигуристка отлично выглядит и во время выступлений, и на отдыхе

567

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

В Москве простились с народным артистом

567
567

Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки

Девушка не стесняется показывать шикарные формы

567
567

Рак изменил Караченцова до неузнаваемости

Актер боролся с тяжелой болезнью

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в безупречном виде

Шоу-бизнес

"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение

Легендарная артистка просто не могла поверить в случившееся

Политика

Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
Лукашенко оправдали за шашни с американцами
Хитрый Лукашенко подлизывается к Трампу

Шоу-бизнес

Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа
"Занавеска на голое тело": откровенный образ Лопес раскритиковали в Сети
Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"
"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"

Певица и ее супруг – занятые люди
Шоу-бизнес

"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт

Россияне сравнили ситуацию читательницы "Дни.ру" с историей певицы

Спорт

Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Знаменитый фигурист сравнил молодую коллегу с Загитовой и Медведевой
Шоу-бизнес

Знаменитого актера избили в Москве

Страхов уже обратился в полицию

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Фоторепортажи

Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Спорт

Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой
В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Регионы

"Шурыгина в погонах": неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru