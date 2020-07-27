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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Овнам следует мыслить стратегически, Близнецам лучше отказаться от риска, а Скорпионы смогут быть самими собой. Подробности читайте в гороскопе на сегодня, 28 июля, от "Дни.ру".
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Настройтесь сегодня на больший масштаб, мыслите стратегически, улавливайте крупные долгоиграющие тенденции, Овен. Отдавайте приоритет долгосрочным целям, жертвуя сиюминутными желаниями и слабостями. Гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, вашим главным союзником будет воля. Держите в голове модель своего желаемого будущего и двигайтесь к этому образу, минуя все преграды.

Телец

Сделайте свой день проще и легче, Телец. Не позволяйте сегодня мрачным и тяжелым мыслям брать верх. Свободнее общайтесь, выражайте свои мысли и эмоции, применяйте творческий подход. Гороскоп говорит, легкая походка и хорошее настроение помогут вам добиться большего. Поэтому сделайте так, чтобы настроиться именно на такое самоощущение. Плоды в реальности не заставят себя долго ждать.

Близнецы

Сегодня откажитесь от риска, Близнецы. Скоро вам могут понадобиться все силы и ресурсы, поэтому лучшее решение – это наиболее безопасный маршрут движения. Не стоит делать ставку на скорость – слишком высок риск вылететь с трассы. Лучше продвигайтесь медленно, но верно, шажками, в которых вы абсолютно уверены. Также гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, старайтесь поддерживать оптимальный здоровый баланс между старым и новым.

Рак

Постарайтесь расслабиться и настроиться на позитив. Ракам сегодня следует помнить, что очень многое зависит от настроя. Поэтому держите хвост пистолетом и любые сложности будут с честью преодолены. Гороскоп говорит, воспринимайте любые сложности как перемену погоды – бывает солнечно, а бывает дождь – в любом случае это все одно из проявлений жизни. Воспринимайте преграды как приключения.

Лев

Не стоит экспериментировать в важный момент. Львам сегодня стоит придерживаться проверенных и верных схем. Новое – это хорошо. Но в ключевые мгновения лучше выбрать уверенный и многократно опробованный стиль поведения. Гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, излишняя "изобретательность" может выйти вам боком. Не стоит усложнять свои действия там, где можно сделать проще.

Дева

День будет динамичным и наполненным перспективами. Постарайтесь сегодня видеть перспективы и возможности вокруг себя, Дева. Если вам делают заманчивое предложение - постарайтесь за него ухватиться. Чрезмерно длительные раздумья могут свести шанс на нет. Гороскоп говорит, потенциал – это здорово. Но его еще необходимо суметь грамотно реализовать. Впрочем, это день, когда вы вполне можете сделать важный шаг на пути к воплощению своей мечты.

Весы

Возможно, вам сегодня придется проявлять повышенную гибкость и приспосабливаться к ситуациям. Жесткий, топорный подход – это не то, что нужно в этот день, Весы. Гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, будьте обтекаемы и мягки, постарайтесь не вступать в чужие битвы, будьте дипломатичны в своих выражениях, особенно когда высказываете критику. Сделайте ее максимально конструктивной.

Скорпион

Сегодня Скорпионам можно дать один совет: будьте собой на сто процентов. Окружающие будут нуждаться в вашей истинной индивидуальности. Смело проявляйте свои уникальные качества и делитесь с миром своими идеями. Не стесняйтесь попробовать применить новый нетрадиционный способ сделать что-либо. Гороскоп также говорит, постарайтесь уйти от давления, если кто-то вдруг решит загнать вас в невыгодные для вас рамки.

Стрелец

Это хороший день, когда вы можете добиться больших успехов во каких-то своих начинаниях, Стрелец. Впрочем, сегодня также нужно быть бдительными.Остерегайтесь обманов и манипуляций. Словесный туман может скрывать от вас реальность, и придется немного разведать обстановку, чтобы найти правду. Гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, сохраняйте спокойную позицию, так как внезапные экстремальные действия, вызванные гневом или страхом, могут привести к неприятностям.

Козерог

Научитесь ценить себя и свою жизнь. Вероятно, у вас может появиться пессимистичное настроение, когда вы будете испытывать сильную зависть, думая, что окружающие вас люди живут удивительной жизнью, пока вы застряли в скучной рутине. Это иллюзия. Скорее всего, вы видите фасадную часть жизни других людей, не замечая их проблем, сложностей и прилагаемых усилий. Впрочем гороскоп говорит, если закрадываются мысли о рутине – это значит, что нужно найти способ немного развеяться. Подумайте над этим.

Водолей

Сегодня многое будет зависеть от вашего настроя. Как говорится, каждому воздается по вере его. Так что не стоит тратить время и силы на самокопания, сомнения и страхи. Наметьте главные цели и спокойно достигайте их. Гороскоп говорит, во вторник, 28 июля, если вы будете верить в свою победу, то шансы на успех сильно возрастут. Постарайтесь обеспечить себе соответствующий настрой.

Рыбы

Возможна повышенная конфликтность обстановки, Рыбы. Сегодня разные люди и ситуации будут искрить, норовя поджечь порох. Поэтому ваше здравомыслие и внутренняя гармония будут подвергаться испытанию. Постарайтесь не быть слишком упрямыми, потому что, скорее всего, это вызовет только еще большую напряженность в существующей расстановки сил, хотя речь не идет о тотальной сдаче своих интересов. Гороскоп говорит, будьте дипломатичны и готовы все улаживать миром.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

27 июля 2020, 17:41

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