Верность мужчин по знакам зодиака
Говоря о мужчинах знака Овен, первые характеристики, которые приходят в голову, – это импульсивность, азарт и жажда перемен. Естественно, с таким набором качеств говорить о верности до старости неуместно. Овны чаще других представителей знаков зодиака поддаются соблазну, а если в отношениях царит нездоровая атмосфера, то склонить их к измене вообще не составит труда.
Тельцы довольно влюбчивы. Казалось бы, пойти на измену таким людям не так уж сложно. Но нет. Несмотря на свое постоянное стремление добиться большего, мужчинам-Тельцам все же не свойственно пятнать свою репутацию, находясь в отношениях. Не скроем, Тельцы-мужчины в молодости часто бывают замечены в любовных треугольниках, но с возрастом и с появлением семьи они все же становятся на путь преданности.
Близнецы, как известно, двойственные натуры. Если сегодня они слезно клянутся в любви и преданности своей избраннице, то завтра могут без видимой причины отстраниться и пуститься "во все тяжкие". Удержать Близнеца от походов на сторону под силу лишь яркой, экспрессивной и незаурядной женщине.
Изменяют ли Раки? Изменяют. Но лишь в том случае, когда их отношения себя изжили. Вообще, Раки считаются одними из самых верных знаков зодиака. Их чувственность и умение ставить себя на место партнера не позволяют им совершать необдуманные поступки. Если же мужчина-Рак глубоко обижен своей спутницей и понимает, что у них нет будущего, то легко может утонуть в объятиях внимательной и нежной незнакомки.
Мужчины знака зодиака Лев чаще всего верные и ответственные семьянины. Для них интрижка на стороне – это серьезный удар по репутации, так что в измене Львы бывают замечены крайне редко. А если так уж случится, что Лев по глупости и неопытности изменит своей половине, то сделает все возможное, чтобы об этой ошибке никто и никогда не узнал, а также всячески постарается искупить свою вину.
Мужчина-Дева и измена – два кардинально несовместимых понятия. Разумеется, и среди этих мужчин встречаются "гуляки", но чаще всего, если смотреть натальную карту этих ходоков, то в ней намешано большое количество других преобладающих знаков зодиака. Типичные мужчины знака Дева – истинные однолюбы и преданные мужья. Одна лишь мысль о том, что они впутают себя в аморальную ситуацию, нагоняет на них страх и отвращение.
Вообще, мужчины-Весы в большинстве своем – большие ценители гармонии и единства в отношениях. Но присущая им неопределенность и постоянный поиск нового нередко подталкивают к походу на сторону. Стоит отметить, что у мужчин знака Весы редко случаются измены ради измены. Если с новой избранницей им комфортно, то они, как правило, делают выбор в ее пользу.
А вот что касается Скорпионов, то они вполне могут завести интрижку и даже свободные отношения на стороне, как говорится, для здоровья. Если женщина не будет удовлетворять физиологические потребности Скорпиона, то он быстро найдет ей замену. Мужчины знака Скорпион темпераментны и ненасытны, поэтому физическая измена для них нередко становится вынужденной мерой. Сердцем и душой во время измены они могут находиться со своей второй половинкой.
Стрельцы, как и Скорпионы, не считают измену концом отношений. Для них интрижка на стороне – лишь "глоток свежего воздуха" и встряска однообразных отношений. Стрельцы нередко заводят любовниц, оставаясь при этом в дружеских отношениях с женами. Посвятить всю жизнь одной женщине у них не всегда получается. А любовный треугольник и игра в прятки позволяют получить нужную порцию адреналина и удовлетворить свои "охотничьи" потребности. Да-да, мужчины-Стрельцы чаще других любят именно процесс завоевывания, а не обладания.
Козероги чаще всего хранят верность своим избранницам. Просто потому, что не видят смысла распыляться и тратить время на похождения, когда его можно потратить на продуктивную работу. Да и что скрывать, Козерогам иногда бывает просто лень заниматься поисками любовницы и тем более вкладывать в нее честно заработанные средства. Козероги – прагматики, а любовницы требуют дополнительных затрат. Это нерентабельно.
Водолеев почему-то принято считать одними из наиболее гулящих мужчин. Однако это не совсем верно. По природе своей Водолеи – мыслители и первооткрыватели, им интересно все новое и неизведанное. Они обожают, как психологи, изучать новые "объекты", тем самым расширяя свой кругозор. При этом представители этого знака часто останавливаются еще на стадии флирта. Если они видят, что добыча у них в руках, то дальнейшие действия становятся для них неинтересными.
Мужчины знака зодиака Рыбы являются прирожденными романтиками. Они нередко бросаются в объятия женщины, которая, по их мнению, прониклась их внутренним миром. Но идиллия эта, как правило, заканчивается тогда, когда оба спускаются с неба в рутинную обыденную жизнь и сталкиваются с насущными проблемами. Рыбы редко стремятся решить проблему, обычно они отправляются на поиски новой романтичной истории. Такой замкнутый круг превращает их в постоянных героев-любовников.
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