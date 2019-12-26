Славянский гороскоп на 2020 год

Славяне имели свое летоисчисление до принятия современного календаря. Согласно календарю древних славян, который отражает единство человека с природой, год начинается в день весеннего равноденствия 20 марта. И это не просто случайная дата. Можно сказать, именно в это время природа возрождается после зимней спячки, наступает тепло, появляются первые ростки.



"Тема летоисчисления является спорной на протяжении долгого времени, ведь только у славян насчитывается как минимум три календарных системы, такие как "Сварожий круг", "Каледы Дар" и тотемный гороскоп, прогноз которого здесь представлен. Всего в славянском гороскопе существует шестнадцать тотемных животных. Каждый тотем наделен определенными свойствами и имеет свое влияние на судьбу человека", – рассказывает астролог, астропсихолог Любовь Калиновская.

Покровитель 2020 года

Согласно славянскому гороскопу на 2020 го или 7528 лета, животным покровителем является "Прядущий Мизгирь" или, попросту, паук. Этот тотем обладает волевым нравом и трудолюбием. Паук здесь является символом вселенной, создающей полотно нашей с вами повседневной жизни, переплетая судьбы и события между собой. Также, мизгирь наделен уравновешенным характером и не обращает на внимание на происходящие вокруг события.

Еще одна отличительная черта прядущего мизгиря – верность и сохранение традиций. Плетение паутины символизирует объединение нашего прошлого с возможным будущим и настоящим, некую связь. Семейные узы в этот год будут на первом месте. Паук будет способствовать осуществлению самых заветных желаний для тех, у кого на первом месте стоят взаимоотношения и доверие.

Чего же стоит ожидать от Лета Прядущего Мизгиря, которое наступит 20 марта в 6:50 утра по московскому времени? Настало время ближе познакомиться с тотемами и прогнозами славянского гороскопа на 2020 год для каждого из них.

Темный Сох (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Это первый тотем, открывающий гороскоп и ведущий за собой остальные 15 знаков. Лось или Темный сох наделяет человека такими качествами как стремление и гордость. Такие люди не останавливаются на достигнутом, а стремятся покорить новые вершины. Мизгирь будет способствовать карьерному росту и развитию. Славянский гороскоп на 2020 год прогнозирует осуществление задуманного в случае, если будете меньше времени проводить в раздумьях, а сразу преступите к действиям. Целеустремленность – главный помощник в освоение новых навыков.





В середине года у вас появится отличная возможность выучить новый иностранный язык, практикуясь непосредственно с носителем. Не отказывайтесь от выпавшего вам шанса, несмотря на накопившиеся дела. Во второй половине года все нерешенные вопросы получат свои ответы благодаря слаженной работе вашей команды и отличными отношениями с коллегами.

Согласно славянскому гороскопу на 2020 год, новых перспективных романов от грядущего года ждать не стоит. Все трепетные зародившиеся у вас чувства исчезнут так же внезапно, как и появились. Для людей семейных год будет без серьезных конфликтов и семейных драм. В конце года стоит опасаться переутомлений, которые будут связаны с чрезмерной активностью во многих жизненных сферах. Постарайтесь сконцентрироваться на некоторых из них. Лучше всего уделить время саморазвитию и налаживанию бизнес-контактов. Остальные аспекты будут идти своим чередом без особых усилий.

Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)

Люди, рожденные под этим тотемом, обладают невероятной активностью, много суетятся. Их сильная сторона – интуиция, которая не раз спасала их в разных жизненных ситуациях. Такие люди, как правило, лидеры по своей натуре и ужасные собственники. Иногда обладают достаточно сложным характером, поэтому крайне трудно для них наладить связь с окружающими.





Ревнивый шершень плохо сочетается с прядущим мизгирем, и поэтому в этом году вас могут ждать семейные неурядицы, разлад в семье и ссоры с ближайшими родственниками. Славянский гороскоп на 2020 год рекомендует остудить свой пыл и не принимать все советы в штыки. Именно ваша семья поддержит вас в моменты рабочих трудностей в грядущем году. Позаботьтесь, чтобы у близких не осталось обид на вас. Если вам удастся наладить отношения с близкими, то вас ждет улучшение финансового положения, возможность сорвать большой куш.

Осенью вас накроет усталость, которая будет результатом вашего отказа от старых привычек. Соберите всю волю в кулак, так как в начале декабря вы уже почувствуете заметные улучшения, и здоровье придет в норму.

Притаившийся Лют (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

Притаившийся Лют или Волк – это тотем, в котором сочетаются грация и сила. Никогда не знаешь, что от них ждать. Ведь за открытой внешностью может скрываться злобный оскал. Такие люди не придерживаются строгого порядка, однако не терпят, когда установленный порядок нарушают другие. Волки отличаются добротой и внутренней силой, которые станут главными помощниками в год Мизгиря.





В новом году необходима сила самовнушений, которая поможет преодолеть неудачи. Возможно, стоит освоить искусство аффирмаций и заняться йогой, так как психологически вы будете уязвимы весь следующий год. Славянский гороскоп на 2020 год предупреждает, что вам стоит избегать конфликтов с коллегами, которые могут сказаться на вашем профессиональном положении и одобрении босса. Растяжка и кулинария также помогут вам направить жизнь в нужное русло. Следует не забывать о своих родных и уделять им внимания. Серьезных конфликтов у семейных волков не ожидается. Но возможны недопонимания в связи с недостатком времени.

Считается, что в следующем году жизненные силы будут находиться в прямой зависимости от душевного состояния. Если будете много переживать, то появится ощущение потерянности и нездорового состояния. Одна из главных задач – умение предвидеть упадок сил и, если у вас получится его контролировать, то здоровье вас не подведет!

Огненная Векша (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

Второе название тотема – Белка. Этот тотем олицетворяет игру, проворство и ловкость. Главная питающая сила таких людей – повседневная активность. В этом году благодаря энергичному участию во многих проектах вас заметят на рабочем месте и, возможно, предложат повышение. Коллеги будут в восторге от ваших идей и с радостью поддержат вас во многих начинаниях. Поэтому не стоит бояться предлагать даже самые, казалось бы, безумные идеи. Ведь вы, несомненно, получите необходимую поддержку и даже небольшое спонсирование, когда это будет необходимо.





Ваш природный дар – найти выход из любой ситуации. Именно эта особенность будет вашим главным помощником летом грядущего года, так как возможны жилищные вопросы, которые требуют немедленного решения. Постарайтесь использовать все свое обаяние, чтобы обзавестись нужными связями, которые помогут вам решить квартирные вопросы.

Если верить славянскому гороскопу, 2020 год сулит быть достаточно романтичным и богатым на знакомства с противоположным полом. У вас будет отличный шанс создать семью с человеком, который придет в вашу жизнь во второй половине года. У тех, кто уже обзавелся семьей, дома будут царить умиротворение и уют. Новый год не обещает крупных ссор. Следуйте совету славянского гороскопа и не пытайтесь избегать врачей и медицинских осмотрев в году Прядущего Мизгиря. Вовремя выявленная проблема не принесет вам проблем в будущем. Однако, если пренебречь походом к специалисту, то, возможно, скрытый недуг еще долго будет беспокоить вас.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Люди, рожденный под этим знаком очень рассудительные и спокойные. Для представителей этого знака год пройдет весьма размеренно. Не стоит ожидать больших перемен на рабочем месте. Осенью ожидается небольшая суета в компании. Поэтому людям, работающим в офисе, нужно будет сосредоточиться на рабочих вопросах. В конце первой половины года есть шанс встретить значимого человека, который изменит ваше мировоззрение и внесет неоценимый вклад в становление вас как личности в ближайшем будущем.





На лето 2020 гороскоп не рекомендует строить большие планы, так как есть риск получить негативные эмоции, выходя за пределы привычных жизненных обстоятельств. Друзьям будет необходима поддержка и ваша задача – подобрать нужные слова под конкретную ситуацию. В противном случае, возможны ссоры на долгий период времени. Говоря о романтических аспектах гороскопа, 2020 год располагает к долгосрочным любовным отношениям. Март станет невероятным месяцем безумных порывов и свободных Жемчужных Щук ждет умопомрачительный роман. Зимой главным врагом для людей, родившихся под этим тотемом, станет бессонница. Согласно славянскому гороскопу на 2020 год, помощниками в борьбе с этим недугом станут спорт и частые прогулки.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

Люди, которые родились в год Бородатой Жабы, обладают природной мудростью и умением создавать гармоничные отношения с окружающими. Для таких консервативных и хозяйственных людей год пройдет размеренно и спокойно, особенно первая его половина.

Начиная со второго полугодия, вам наконец-то выпадет шанс добиться того, к чему долго стремились. Даже если близкие не верят в вас, то не стоит забывать и откладывать осуществление мечты в долгий ящик. Однако, ради этого придется отказаться от некоторых привычках, что не очень понравится управителю года, привыкшему к рутинному обиходу. Придется работать особенно усердно, чтобы показать Мизгирю, что это именно то, что сделает вас счастливым. Лишь в таком случае главный тотем года поспособствует получению желаемого.

Славянский гороскоп на 2020 год отмечает, что в романтической сфере вас ждет приятное знакомство с человеком, который полностью разделяет ваши взгляды. Весна 2020 станет для вас порой экспериментов и гороскоп советует не бояться своих желаний, а лишь правильно преподнести их партнеру.

В новом году следует уделить особое внимание пищеварению и наладить питание. Главной причиной расстройства могут стать частые походы в кафе и чрезмерное употребление фастфуда.

Дикий Вепрь (1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014)

Кабан (или Дикий Вепрь) символизирует бесстрашие. Люди этого знака дают отпор всем, кого считают своим врагом. Рожденные под этим тотемом весьма разумны и действуют только в том случае, если уверены в дальнейших перспективах результата, Зачастую, их могут посчитать ленивыми или безынициативными, что крайне неверно, ведь они просто долго размышляют перед принятием важных решений. Привыкшим добиваться цели любым путем, придется мириться с желаниями близких. Вам выпадет отличный шанс улучшить финансовое положение, но, предприняв не разумный план действий, вы рискуете потерять контакт с родственником или другом на долгое время. После реализации задуманного, не зависимо от результата и возможных последствий, есть вероятность впасть в апатию. Не давайте эмоциям взять верх.

Согласно гороскопу, вторая половины года пройдет максимально спокойно и мирно, сравнивая с другими тотемами. В прошлом году вам пришлось не сладко, однако Прядущий Мизгирь в слиянии с Диким Вепрем наполнят ваш год интересными событиями. Не упускайте шанс отправиться в семейную поездку. Благодаря небольшому путешествию, вы почувствуете прилив сил и сможете снова завоевывать новые вершины. К октябрю все проблемы на работе утрясутся. Вам уже не придется жертвовать своими интересами ради благосостояния компании.

Весна 2020, исходя из данных славянского гороскопа, будет наполнена яркими эмоциями. Возможно, все чувства смешаются в кучу: любовь, симпатия, нежность, грубость, равнодушие и притяжение. и будет сложно принять правильный выбор. Говоря о здоровье, Вам не стоит переживать. Новый 2020 год даст вам заряд оптимизма и будет поддерживать ваше состояние на стабильном уровне.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)

Такие люди отличаются суеверием и замкнутостью, что может помешать вам достичь успеха в новом году. Не стоит закрываться от коллег и избегать встреч со старыми друзьями, так как они сыграют не последнюю роль в новом году. Благодаря вашему окружению, талант к экстрасенсорике и ваша интуиция раскроются совершенно неожиданным образом. Люди, рожденные под этим тотемом, отличаются молчаливостью. Но на рабочем месте вам придется отстаивать свои проекты и идеи в новом году. Не бойтесь высказывать мнение по поводу нововведений и предлагать свои идеи. Они будут, несомненно, оценены руководством.

Трудолюбие и стремление к цели – те самые качества, которые, согласно гороскопу, будут способствовать улучшению материального положения. Ваш труд оценит начальник, но не старайтесь нагрузить себя чрезмерной работой. Возможно выгорание и потеря интереса, что может плохо отразиться на вашем карьерном росте. В новом году появится желания серьезные перемен, но не спешите менять работу. По мнению гороскопа, если у вас получится снова разжечь в себе огонек, то дела на рабочем месте пойдут в гору. Если вы хотите достичь максимального успеха в Лето 7528-е, то не отказывайтесь от предложенной помощи. Ваши друзья помогут достичь желаемого и поддержат вас в сложное время.

Лето положительно повлияет как на свободных, так и на семейных Филинов. И тех, и других ждут приятные впечатления, совместные поездки. Вторая половина 2020 пройдет стабильно в романтической сфере, но не допускайте, чтобы она стала причиной однообразия. Старайтесь прислушиваться к желаниям партнера и радовать их романтическими сюрпризами или помощью в рутинных делах.

С наступлением осени вы можете столкнуться с хандрой и апатией, которые будут связаны с погодой. Если верить славянскому гороскопу на 2020 год, ваш иммунитет окажется под угрозой и, возможно, придется какое-то время провести дома. Не стоит расстраиваться раньше времени, так как вас окружат теплотой и заботой близкие. Вы еще раз убедитесь, что самый счастливый человек благодаря своей семье.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

Гармонизация - ваш природный дар. Вы очень практичны и бережливы. Именно благодаря этим качествам, год Прядущего Мизгиря пройдет максимально комфортно и умиротворенно. Ваша работоспособность принесет свои плоды летом грядущего года и вы получите уникальную возможность саморазвития от вашей компании. Возможно, вас отправят в деловую поездку на профессиональные курсы в другую страну или подарят абонемент в спортивную секцию от компании. Не стесняйтесь принимать подарок, так как вы его действительно заслужили, работая на износ весь прошлый год.

В новом году вас ждет роман в высшем учебном заведении или на профессиональных курсах. Присмотритесь к своим одногруппникам, ведь среди них есть ваша судьба. Если вам выпадет шанс спонтанной поездки, то тщательно продумайте план путешествия, так ли необходимо отправиться куда-либо, так как неприятности в поездки скажутся на вашей личной жизни. Или же, если например партнер не сможет поехать вместе с вами, возможна ссора и разлад. Говоря о финансах и карьерных перспективах грядущего года, согласно славянскому гороскопу на 2020 год, вас ждут как золотые, так и безденежные периоды. Подарков от Прядущего Мизгиря будет не мало, но самый большой успех следует ждать в середине августа.

Славянский гороскоп предупреждает, что в середине года у вас появится слабость. Следует наладить режим питания и не забывать о приемах пищи даже в самые загруженные дни. Если полноценный рацион не помогает восстановить силы, то также следует уделить время йоге или растяжке для установления баланса всего организма. При этом, может быть такое, что ни 12-ти часовой сон, ни кофе не помогут вам вернуться в тонус. В таком случае нужно лишь переждать период, уделить время близким и душевным разговорам. Именно они знают правильный подход!

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017)

Жизнь этих людей полна приключений. Также они умелые интриганы, избирательны и хитроумны. Ваше умение находить нестандартные решения поможет вам избежать конфликтов на рабочем месте. Вам выпадет шанс организовать проект, который принесет успех и укрепит ваше положение не только в компании, но и за ее пределами. Успехи будут оценены иностранными коллегами.

В новом году вы столкнетесь с дилеммами. В таких ситуациях рекомендуется обратиться за советом к старшему поколению или к людям, занимающим руководящие должности. Добавят масла в огонь возможные перепады настроения в начале года. Вам следует взять себя в руки дабы избежать конфликтов. Может показаться, что из-за накопившихся дел и многочисленных мелких вопросов, вам будет катастрофически не хватать времени на личную жизнь и хобби. Однако, вы докажете Прядущему Мизгирю, как виртуозно справляетесь с текущими задачами и как вы умело делегируете разного рода деятельность. Способность организовать работу принесет вам успех как дома так и на рабочем месте.

Однако, осенью личные интересы могут уйти на второй план и вам придется полностью погрузиться в работу. И так как вы умеете достойно выйти из любой ситуации, ваша роль в компании будет определяющей. Свободные Лисы могут начать планировать свадьбу в новом году, а семейных представителей этого тотема следует задуматься о расширении семьи.

Лето может стать периодом конфликтов на почве ревности. Главный совет славянского гороскопа на 2020 год – меньше давить на партнера и находить компромисс. Диалог – главный помощник решения любых сложностей. А также, рекомендуется не стесняться проявлять свои чувства возлюбленному. Несмотря на возможные трудности грядущего года, ничто не сможет повлиять на ваше здоровье. Сохраняйте оптимизм в любых ситуациях, и тогда иммунитет не подведет вас.

Во втором полугодии могут обостриться старые недуги, появится тяжесть в животе, главная причина которых – неправильное питание и недостаток сна. Следует более ответственно подходить к выбору продуктов и ограничить потребление жирных соусов.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018)

Люди, родившиеся под этим тотемом, отличаются суетливостью, непредсказуемостью и прекрасной памятью. Считаются, что они отличные друзья, готовые прийти на помощь. В начале года близким будет необходима ваша помощь. Ваша задача подобрать нужные слова и придумать план действий. Без вас им не справиться с жизненными трудностями в новом году. Ежи хорошие семьянины и грядущий год Мизгиря пройдет умиротворенно для людей семейных. Бракосочетания лучше не откладывать на осень, так как эти месяцы будут богаты на ссоры. Одно нелепо брошенное слово, и придется рассылать письма с извинениями об отмене свадьбы. Свои отношения узаконят пары, которые сложились в прошлом году.

Свободные представители этого тотема обретут свою половинку для серьезных отношений во второй половине года. У вас будет масса возможностей закрутить роман, но среди невероятного количества внимания противоположного пола, не пропустите те самые чувства!

Несмотря на все прилагающие усилия, Новый 2020 год не даст вам шанса обретения богатства и обогащения. Поэтому, на некоторое время рекомендуется оставить мысли об улучшении финансового положения и сконцентрироваться на своем положении в компании. Лучше всего заняться самоутверждением и рассмотреть новые проекты, отобрав наиболее перспективные. Также, славянский гороскоп на 2020 год отмечает, что следует особое внимание уделить тем вопросом, которые принесут прибыль в долгосрочной перспективе.

В период с мая по ноябрь финансовые операции следует проводить максимально осторожно, тщательно обдумав правильность решения. Отпуск лучше взять на конец лета или начало осени. Дача или загородных дома друзей – отличное место. Однако, куда бы вы не поехали, старайтесь взять от отдыха максимум. Не забывайте о купании, солнечных ваннах, свежих фруктах. Вам обязательно нужно солнце! В противном случае, с наступлением холодов вас настигнут грипп и ОРВИ.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019)

Такие люди являются прирожденными реформаторами и миссионерами. Рожденные под этим тотемом, одержимы идеями и не отступают перед трудностями. Отличаются верностью и амбициозностью. Очень верные своим партнерам. Мужчинам лучше не ждать судьбоносных встреч весной нового года, а вот женщины, рожденные под этим тотемом могут обзавестись партнерами для серьезных отношений. Если дела не ладятся в романтической сфере, то причину стоит искать в осознании кармических программ и балансе. Говоря о финансах, по мнению гороскопа, год будет достаточно трудным. Любая сумма денег будет даваться лишь с приложение усилий. Также, придется на время отказаться от собственных интересов и сконцентрироваться на рабочих вопросах. Иначе вас ждут большие финансовые потери. В июле появится прекрасный шанс найти подработку, которая принесет вам не только прибыль, но и поможет обрасти нужными связями. Вам следует быть дальновидными и смотреть на долгосрочные перспективы, выбирая партнеров. Если проявите такие качества, как ответственность и дисциплина, то доходы возрастут к концу грядущего года. Весенние месяцы будут особенно тяжелым временем для представителей этого тотема, поэтому не рекомендуется взваливать на себя много обязанностей. В противном случае, согласно славянскому гороскопу на 2020 год, вы рискуете получить нервное истощение и нарушение психического состояния. Если же нет возможности делегировать деятельность, то не пренебрегайте походом к специалисту, который сможет помочь вам обрести гармонию и душевное спокойствие.

Прядущий Мизгирь (1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020)

Таким людям необходимо общение и связь с близкими. Очень гостеприимные хозяева, имеющие творческий потенциал. Рожденные под этим тотемом люди – хранители домашнего очага и надежная опора семьи. Тем, кто находится в поиске своей второй половинки, хозяин года подарит шанс в октябре и декабре грядущего года.

"Виновникам торжества", то есть, людям, родившимся под этим тотемом, выпадет шанс карьерного роста в новом году. Не упустите возможность и не бойтесь новых обязанностей. Ваш начальник будет хорошим наставником и поможет вам выйти на новый уровень.

Однако, в свое тотемное лето им не стоит расслабляться. Год пройдет достаточно напряженно в плане общения и коммуникации с дальними родственниками, которые могут неожиданно объявиться и принести некоторые неудобство вашим домочадцам. Новый год – время укрепления семейных уз и улаживания старых конфликтов. Партнер - лучший соратник в установление мира в вашей семье. Слаженная работа и нахождение компромиссов будут главными помощниками в грядущем году. Также, вы очаруете окружающих своей искренностью и независимостью. Умение вести диалог поможет вам в рабочей сфере. Чаще беседуйте с коллегами, не пренебрегайте активностью вместе с ними в после рабочее время. Попробуйте вместе новые занятия. Славянский гороскоп на 2020 год предупреждает, что здоровье будет требовать особого внимания. Вы привыкли переносить простуду на ногах, даже если речь идет о тяжелой физической работе. По мнению гороскопа, это станет причиной серьезного недуга в году Прядущего Мизгиря. Не стоит заедать стресс вредной пищей или топить неудачи в алкоголе. Лучший выход из стресса – рыбалка с друзьями, семейная вылазка на природу или же просто выходной просмотр любимого сериала.

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021)

Считается, что родившиеся под этим тотемом люди отличаются своей резкостью в суждениях и категоричностью во взглядах. Их главные качества – бесстрашие и решимость. Очень трепетно относятся к институту семьи, своим близким. Новый год обещает бурные эмоции и новые впечатления. Не забывайте брать с собой ваших партнеров или самых близких. Ведь только в таком случае вы получите максимально удовлетворение от приключения.

В грядущем году вас ожидают неожиданные приятные изменения на личном фронте, так что пора подумать об организации свадебного торжества и решении квартирного вопроса. Лучше всего будет отложить церемонию на начало осени, дабы переждать период разлада со своими старшими членами семьи, гласит Славянский гороскоп на 2020 год.

С начала лета старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать сказанные слова близко к сердцу. Вторая половина года принесет больше положительных эмоций. Многие проблемы будут решаться сами собой. Ваша задача – найти новое увлечение и научится выходить из зоны комфорта для дальнейшего успеха!

Весна – лучшее время для реализации планов, отложенных в долгий ящик. Необходимо набраться решимости и приступать к действию. Прядущий Мизгирь будет способствовать вашему успеху. Если найдете в себе смелость переступить через собственные страхи и сомнения, то в самое ближайшее время увидите результат своих трудов.

С началом осени может наблюдаться некоторая слабость и истощение, что может быть связано с авитаминозом. Пропейте курс витаминов для улучшения общего состояния, а также воздержитесь от алкоголя и постарайтесь наладить режим сна.

Тур Золотые рога (1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022)

В простонародье - Бык. Тотем символизирует добродушие и ярость, наделяя людей этими противоречивыми качествами. Те, кто родился в год правления этого тотема, отличаются угрюмостью, выносливостью и терпением. Умеют сдерживать агрессию и достаточно скупы на эмоции.

Уходящий год был для вас весьма непростым. Прядущий Мизгирь постарается это компенсировать, предоставив вам невероятные возможности для развития в карьерной и финансовой сферах. Однако, здесь придется рассчитывать лишь на самого себя, не надеясь на чью-то помощь, в том числе и на Славянский гороскоп на 2020 год. Старайтесь не давать денег в долг, но если же одолжили, то не надейтесь, что вам их вернут в обещанный срок.

Согласно славянскому гороскопу на 2020 год, май – лучший месяц для налаживания деловых контактов. Но старайтесь тщательно анализировать каждого человека, так как летом риск обмана достаточно велик. В новом году у вас будет возможность создать семью или вступить в серьезные отношения с хорошо знакомым человеком, Семейные представители этого тотема будут полностью погружены в домашние заботы и семейный быт. Важно не раствориться в ежедневной рутине, а находить время для самореализации и личных интересов.

В целом, весь грядущий год вас может тянуть на интеллектуальное общение и учебу. Это отличная возможность взять пару лекций, которые вам интересны. В конце года старайтесь избегать физического труда, такого как ремонт или строительство. Высок риск получения травм, которые будут долго напоминать о случившемся.

Огненный Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023)

Рожденные в год этого тотема отличаются романтичностью и активностью. Такие люди очень талантливы и привыкли добиваться поставленных целей. Огненные кони любят путешествия и экстремальный спорт.

В середине года вы можете получить неожиданную прибыль, но не торопитесь сразу тратить деньги. Тщательно спланируйте траты, так как могут появиться непредвиденные расходы. Согласно славянскому гороскопу на 2020 год, техника может выходить из под контроля в конце лета, или же понадобится срочный квартирный ремонт. Если у вас появится желание купить что-нибудь для души, обновить гардероб, то лучше всего сделать это осенью, обзавестись новым антуражем для уюта. Ваши домочадцы это также оценят и вечера станут гораздо теплее и комфортнее в кругу семьи. Душевные разговоры и время, проведенное с близкими, поможет избежать вам осенней хандры, вызванной недостатком солнечного света и проливными дождями. Семейным представителем тотема не стоит придираться к мелочам и устраивать скандалы на пустом месте.

Не стоит увлекаться флиртом и курортными романами, так как они не принесут вам в новом году желаемых эмоций. Рабочий прогноз не такой радужный, сравнивая с семейным. В компании возможен разлад из-за недостоверных слухов и зависти ваших коллег. Возможно, придется столкнуться с вынужденной сменой рабочей обстановки. Возьмитесь выполнять работу удаленно, что поможет вам восстановить силы, так как смена обстановки это именно то, что вам нужно. Не важно, будет ли работа из дома, или же вы отправитесь в путешествие. Самое главное – изменить привычное окружение, тем самым разрешить телу морально разрядиться и набраться сил для новых совершений.

В конце октября вам захочется начать изучать духовные причины многих проблем, однако не стоит увлекаться самокопанием. Высок риск впадения в депрессию, выход из которого вам придется искать самому, предупреждает славянский гороскоп на 2020 год.