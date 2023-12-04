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Понедельник 4 декабря

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Декабрь откроет новые возможности: прогноз для Скорпионов от астролога Шимко

Декабрь откроет новые возможности: прогноз для Скорпионов от астролога Шимко
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Астролог Дмитрий Шимко сообщил, что жизнь представителей этого знака зодиака начнет стремительно меняться.

У многих людей последний месяц года ассоциируется с грядущими переменами и началом новой жизни. Однако Скорпионы ощутят это на себе, как никто другой. Следующие недели представителям этого знака следует вспоминать все, о чем они мечтали на протяжение 2023 года, и какие цели собирались осуществить. Ведь совсем скоро у них появится шанс круто изменить свою жизнь.

Астролог Дмитрий Шимко сообщил, что к концу года Скорпионы прошли период трансформации. Поэтому декабрь откроет для них новые возможности для реализации. Но надеяться получить все блага на блюдечке с голубой каемочкой не стоит.

Эксперт по звездам предупредил представителей знака зодиака, чтобы те не ждали свалившегося с небес богатства или великой победы. Вместо погони за несбыточным им необходимо сосредоточиться на реальных перспективах. А те, как заверил астролог, появится у Скорпионов уже в этом месяце.

"Последний месяц года открывает перспективу для самореализации, то есть появляется новая цель, это свет в конце тоннеля", – цитирует Шимко "Утро.ру".

По словам специалиста, первый месяц зимы станет не конечной точкой, а лишь началом пути. А в нечто по-настоящему масштабное он трансформируется только к весне 2024 года. Но чтобы это произошло, Скорпионы должны определить свои цели на следующие пару лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что астролог Шимко сделал прогноз для Овнов.

4 декабря 2023, 13:10
Фото: pixabay.com/Gam-Ol
Утро.ру✓ Надежный источник

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