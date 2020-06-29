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Гороскоп
Гороскоп на июль 2020 года

Гороскоп на июль 2020 года

Фото: Дни.ру
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
В начале июля 2020 целых три планеты будут стоять ретроградно – Юпитер, отвечающий за финансы, Сатурн, влияющий на общее настроение людей и Меркурий – отвечающий за споры и конфликты. Плюс не забываем про коридор затмений, который продлится до 5 июля. Нужно приготовиться к любым новостям, но самое важное – принять их, как бы это ни было сложно. А что ожидать каждому знаку зодиака в июле советует астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.
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Овен

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Неожиданные траты настигнут Овнов в июле, что в принципе предсказуемо – магазины и развлекательные заведения постепенно открываются, а Овны жуткие шопоголики. Но вы можете не волноваться, что финансов на все вам не хватит, если деньги и закончатся "под ноль", то только в самом конце месяца, когда новая заработная плата будет уже "на носу". А если финансовое положение позволит еще и откладывать средства, то звезды благоволят к быстрому накоплению на долгожданную дорогостоящую покупку (причем, как от навороченного гаджета, так и до квартиры или загородного дома). А в целом, месяц для вас пройдет ровно и спокойно.

Телец

В июле Тельцы буквально расцветут. И, конечно, долгожданное открытие бьюти-салонов и спортзалов этому напрямую поспособствует. Гороскоп советует не жалеть денег и времени на себя любимых, внимание окружающих вы легко сможете приковать к себе, а там и налаживание личной жизни одиноких Тельцов недалеко. Вам наконец-то захочется впустить в свою жизнь то самое новое, которого ранее вы боялись или просто не готовы были сделать шаг вперед. Теперь вы можете смело войти в новое светлое будущее без сомнений!

Близнецы

В этом месяце вам точно захочется чего-то нового и без выхода из зоны комфорта, к сожалению, не обойтись. Раздражительность будет вас сопровождать, а порой возможно и нервные срывы. Но именно препятствия сделают вас сильнее, а впоследствии и счастливее. Кстати, именно освоение нового позволит вам в очень скором будущем достойно зарабатывать.

Рак

В июле Раков ожидает много нового, причем, в ворохе новостей будет масса радостных. Это позволит вам стать еще увереннее в себе, что безусловно оценит и противоположный пол. Одиноким Ракам в июле особенно легко будет найти себе вторую половинку. А в финансовой сфере Ракам предоставится возможность дополнительного заработка от которого не стоит отказываться. Новая подработка поможет вам стать более независимыми и заслужить еще большее уважение окружающих. Будьте внимательнее к знакам Вселенной и перемены к лучшему не заставят себя долго ждать.

Лев

Львам в июле рекомендован отдых, причем основательный, от пары недель до целого месяца. Последние месяцы вы слишком много работали и дальнейшее безвылазное зарабатывание денег может превратиться в зарабатывание серьезных проблем со здоровьем. Будет лучше, если вы кардинально смените обстановку и отправитесь за границу. Львы слишком много думали о других, теперь пришло время подумать о себе, именно отдых в июле придаст вам новых сил.

Дева

У Дев в июле есть большие шансы серьезно продвинуться по карьерной лестнице и получить внушительные премии, ведь последние месяцы их труд был очень заметен и усерден. Продолжать в том же духе безусловно стоит и сейчас не время жалеть себя, тем более, звезды на вашей стороне. Отдохнуть вы еще успеете, тем более, скорее всего не в одиночестве, так как одинокие Девы вскоре встретят партнера.

Весы

Весы в июле могут всерьез заинтересоваться эзотерикой и не отказывайте себе в изучении оккультных знаний, которые совершенно точно помогут вам в жизни. В этом месяце особое внимание стоит обратить на ваше окружение, появится много завистников, причем среди тех людей, от которых вы вовсе и не ожидали подлого отношения. Скорее всего, это будут коллеги по работе, что неудивительно, ведь вы близки к продвижению по карьерной лестнице.

Скорпион

Любимчики фортуны Скорпионы в июле-месяце будут на коне, но главное с него не упасть опьяненным успехом. Если вам в этом месяце проверенные люди предложат инвестировать финансы – не отказывайтесь, игра будет стоить свеч. А если это будут незнакомые компании или тем более кто-то из интернета, то отказывайтесь не раздумывая, вы 100% свяжетесь с недобросовестными людьми. А что касается личной жизни, то июль не самый лучший месяц для построения серьезных отношений, лучше пока просто периодически встречаться с объектом обожания во избежание ссор на бытовой почве.

Стрелец

Хорошие новости ожидают Стрельцов в июле-месяце, причем в каждой из жизненных сфер. Кому точно улыбнется удача широкой голливудской улыбкой – так это Стрельцам. А одинокие Стрельцы имеют все шансы найти любовь на всю жизнь. Поэтому, знакомьтесь и встречайтесь смело. А для Стрельцов, которые давно мечтали открыть собственный бизнес пришло идеальное время.

Козерог

Июль будет богат на полезные знакомства, как реальные, так и виртуальные. Будет еще лучше, если вы сами проявите инициативу. Впрочем, качества лидера проснутся в июле у многих Козерогов, это безусловно заметит ваше руководство, так что – долгожданное повышение по службе не за горами.

Водолей

Водолеям в июле гороскоп рекомендует последовательно заняться своим здоровьем. Скорее всего, основные проблемы кроются в позвоночнике, поэтому специалисты по этому профилю смогут решить львиную долю недугов. А дальше вы уже справитесь сами посредством профилактик. Вы вполне справитесь за месяц и уже в августе будете "как огурчик". Поэтому, не пожалейте времени и средств на свое здоровье.

Рыбы

Переменчивое настроение будет преследовать Рыб весь июль, поэтому окружающие люди будут вас побаиваться. Июль-месяц хорош для Рыб в плане освоения видов спорта, шансы получить травмы сейчас для вас минимальны, поэтому именно в спорте вы найдете некое спасение и отдушину. А учитывая ваш высокий уровень конфликтности в этом месяце, новые знакомства у вас сложатся только с единомышленниками. Причем, не исключено, что с кем-то из них у вас завяжутся романтические отношения.

29 июня 2020, 17:37

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