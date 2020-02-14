Гороскоп совместимости для геев

ОВЕН – ОВЕН



Два одинаково темпераментных мужчины не смогут долго продержаться в та паре. Им приятно флиртовать, дружить, просто общаться, но когда начинаются полноценные отношения, возникает логичный вопрос – кто главный? И ответ на него у каждого свой ответ. Найти компромисс невозможно, так что впереди длительное противостояние, которое не закончится миром.

ОВЕН – ТЕЛЕЦ

Овну хочется бури эмоций, накала страстей. Телец способен их дать, но только в интимной сфере. А в быту у него всё спокойно. Зачем весь этот шум, когда можно спокойно наслаждаться обществом любимого человека? Овну же от такого покоя веет холодом и кажется, будто отношения исчерпали себя. Можно повстречаться какое-то время, но не всю жизнь.

ОВЕН – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы стараются найти общие точки соприкосновения с Овном. Порой это удается, порой не очень. Но со временем становится очевидно, что Овен особенно и не стремится вкладываться в эти отношения. Его удовлетворяет то, что обо всем заботятся Близнецы. Однако надолго ли хватит их терпения? Звезды уверены, что рано или поздно оно кончится, хотя исключения бывают.

ОВЕН – РАК

Вода и пламя не могут долго оставаться в одной паре. Слишком уж разные темпераменты у этих мужчин. Это как семья, состоящая из воина и поэта: один – домосед и мыслитель, а другой – непоседливый путешественник. У каждого свой мир, и пограничных зон у них практически нет. Создать прочный союз будет довольно сложно, так как многим придется пожертвовать ради этих отношений.

ОВЕН – ЛЕВ

Огонь с огнем создают настоящий пожар. Им довольно сложно находиться рядом, так как у каждого наступает пресыщение партнером. Привычные слова и взгляды становятся утомительной рутиной, а ничего нового не происходит. Да и борьба за лидерство тоже вносит свою лепту. Но тем не менее, эти отношения вполне могут существовать, однако нужно прикладывать много усилий.

ОВЕН – ДЕВА

Они прекрасно ладят. Овен командует и действует, а Дева выступает мозгом этого союза. Получается пара, которая может выступать не только в качестве романтического союза, но и как объединение единомышленников, например, в профессиональной или творческой сфере. Оба отлично дополняют друг друга, хотя всё же у них будут разногласия. Это надо учесть.



ОВЕН – ВЕСЫ

Весы хорошо чувствуют потребности Овна и способны предоставить ему нужное пространство для проявления себя. У них нет амбиций на счёт лидерства. Так что делить с Овном нечего. А сам Овен дарит своему партнеру защиту, в которой тот очень нуждается. Получается довольно гармоничный союз, который вполне можно благополучно пронести через всю жизнь.

ОВЕН – СКОРПИОН

В интимной сфере полное взаимопонимание. Оба знака имеют массу общих увлечений. Да и на жизнь у них похожий взгляд. Они вполне могли бы быть хорошими друзьями, а вот в отношениях закипят страсти. Это не критическая, но довольно сложная ситуация. Найти удачные для обоих компромиссы реально, если их действительно искать. Можно быть вместе долгие годы.

ОВЕН – СТРЕЛЕЦ

Они хорошо чувствуют друг друга. Это люди, о которых говорят, что они – одного поля ягоды. Их союз не будет знать серьезных проблем, так что выбор можно назвать довольно удачным. Однако Овну не удастся лидировать в отношениях, потому что Стрелец всегда стремится к свободе и независимости. Это не критично для их пары, но может вызвать разногласия.

ОВЕН – КОЗЕРОГ

Они – разные люди, но это тот случай, когда противоположности притягиваются. Они способны "настроиться на общую волну" и организовать собственный мир, где каждому будет комфортно. Однако далеко не все люди этих знаков Зодиака готовы прикладывать такие усилия. Решающим фактором будет то, насколько сильны их чувства друг другу. Если очень – то все будет благополучно.

ОВЕН – ВОДОЛЕЙ

Овну очень нравится Водолей. Да и у того есть сильная тяга к Овну. Но не все безупречно. Существенное препятствие для их отношений заключается в том, что Водолей очень ценит свободу. Отношения, где есть акцент на обязательствах, его угнетают. Но именно такую модель отношений приветствует Овен. В итоге получается, что им, чтобы быть вместе, придется подстраиваться друг к другу.

ОВЕН – РЫБЫ

Овну нравится руководить, а Рыбам нужен кто-то, кто возьмет на себя роль лидера в отношениях. Казалось бы, получается союз двух людей, идеально дополняющих друг друга. К тому же у них сильная психологическая связь, это очень тонкий уровень, обнаружить который со стороны довольно сложно. Поэтому многим часто непонятно, что же связывает этих мужчин.

