Гороскоп совместимости для геев

Гороскоп совместимости знаков Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Пятница
14 февраля
Лента новостей
19:13
Раскрыты подробности тайной свадьбы известной актрисы
19:01
"Валентиновый Сергей": оголившийся Глушко взбудоражил россиян
18:50
Как улучшить качество сна: раскрыт простой способ
18:39
Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования
18:10
В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка
17:54
На серой ветке московского метро произошел сбой
17:38
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?
17:17
"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске
17:16
Назван самый сексуальный футболист мира
16:54
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил врача (видео)
16:37
74-летний Петросян похорошел после свадьбы
16:34
В погоне за "сенсацией" или выгоды ради?
16:27
Путин подписал указ о помиловании трех россиян
16:12
Актеров сериала "Султан моего сердца" заметили в ресторане
15:58
"Зачем так натягивать трусы?": Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах
15:57
Ковальчук бросила парня-бизнесмена ради Чумакова
15:52
Есть погибшие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
15:45
Ведущая Первого канала снялась без лифчика и показала фото сыну
15:45
Предполагаемые сообщники экс-замглавы "Военторга" согласились сотрудничать со следствием
15:26
Сын Жади и Лукаса из "Клона" вырос невероятно привлекательным
15:24
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
15:23
В Петербурге рабочий упал с большой высоты
15:12
В вузах Москвы пройдут бесплатные концерты классической музыки
15:10
Сын Децла решился на серьезный шаг
15:09
Родственники Началовой доверили Первому каналу самое интимное
15:08
Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью
15:03
Эксперты высоко оценили состояние городского хозяйства Москвы
15:00
Миддлтон и принц Уильям собрались сбежать подальше от членов королевской семьи
14:48
Ковальчук шокировала подробностями коварного похищения "Блестящих" в Грузии
14:39
Любовник потратил огромную сумму на Седокову в День святого Валентина
14:24
"Дико смешно эти сказки слушать": разбрасывающегося деньгами Зеленского спустили с небес
14:21
ГримРок: музыка проверенная временем
14:18
Россияне отказываются праздновать День святого Валентина
14:14
Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь
14:05
XIII Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России
13:59
В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"
13:57
"Фриске меня спасла": Ковальчук поведала о голодных временах
13:53
"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек
13:43
В центре Москвы готовятся к серьезной процедуре из-за коронавируса
13:38
Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП
13:33
"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой
13:19
"Это перестало быть неприличным": звезда "Содержанок" о любовницах богачей
13:14
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
13:13
Многофункциональные приложения для трейдеров: за и против
13:07
Известные фигуристы громко заявили об уходе
12:58
В Москве нашли тела погибших в бандитских разборках
12:46
"Корона маловата": Бузову закидали камнями за нелепый аксессуар
12:46
Сексуальная Ратаковски в купальнике взбудоражила народ
12:11
"Уплыли" денежки: звезду "Реальных пацанов" обобрали мошенники
12:04
"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
11:40
Объявлено об окончании эпидемии коронавируса
11:24
Тонул четыре часа: Александра Лыкова из сериала "Гранд" затянуло в лесное болото
11:17
Из-за пожара на уральском заводе умер человек
11:02
Панкратов-Черный не может отдохнуть на море из-за мизерной пенсии
10:59
Постоянно дрались: стало известно о сложностях в отношениях актеров "Уральских пельменей"
10:47
"Я умер или в больнице лежу": Добронравов о здоровье и конфликте с Васильевым
10:46
Ургант поглумился над Собчак на всю страну
10:38
Зудина осталась без миллионов Табакова
10:08
19-летняя дочь Гузеевой усохла после серьезной операции
09:58
Известная фигуристка ушла к Плющенко после провала
09:41
"Ужас!": что скрывает Ксения Бородина
09:25
В московской гостинице "Космос" произошел пожар
09:06
"Меня разоблачили": втоптанная в грязь Валерия сделала заявление
08:21
В морщинках и слизи: Курникова и Иглесиас рассекретили первые фото третьего ребенка
08:18
"Не могу это смотреть": Захарова жестко прошлась по работающей на Первом канале Собчак
08:15
"Все равно ампутируют": Солнцев готов оплатить жене-старушке пересадку матки ради ребенка
08:09
Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом
06:18
Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля
04:32
Сестра Батрутдинова рассказала о его внебрачной дочери
02:24
Миддлтон быстро нашла замену сбежавшей из дворца Маркл
00:09
Вот это поворот: Киркоров стал священником
21:57
Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом
21:33
Копающуюся в грязном белье Водонаеву пристыдили
21:29
Как святого Валентина превратили в покровителя гей-браков
21:27
В московском метро погиб пассажир
21:00
"Необходимо обновление": глава Калужской области ушел в отставку
20:52
Молодой ухажер отвел 77-летнюю Ангелину Вовк в ЗАГС
20:23
"Медузу" и "Би-Би-Си" проверяют на пропаганду наркотиков
20:13
"Время не щадит никого": постаревшая Подольская вызвала разочарование
20:11
"Рассудок уходит": дочь Успенской шокировала стихами о дьяволе
19:56
Орбакайте устроила переполох из-за сломанной ноги
19:50
"Твиттер"и "Фейсбук" оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за личных данных россиян
19:26
Живой Кен с силиконовой грудью ошарашил народ вырезом до пупа
19:12
Двое мужчин устроили погром в петербургском ресторане
19:04
"Каблук": россияне с пеной у рта набросились на избранника Бузовой
18:57
"Тоже с косоглазием": Решетова впервые показала лицо сына Тимати
18:55
В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию
18:39
Престарелая Бабкина похвасталась молодым любовником
18:23
США ввели новые санкции против России
18:18
Что подарить на День святого Валентина
18:09
Владимир Путин выступил против однополых браков
17:56
"Я вам не дам никогда денег": Бородина прилюдно унизила попрошаек
17:47
Удивительный кот-паук покорил мир необычной способностью (видео)
17:36
Пассажиры московского метро сообщили о задымлении на станции "Щукинская"
17:22
Петербургский школьник выстрелил в мигранта
17:18
Тесты на беременность и пропавшее белье: звезду сериала "Фитнес" преследуют безумные барышни
17:15
Лазарев странно отреагировал на возвращение Ветлицкой
17:13
Молодая жена получила доступ к миллиардам Петросяна
16:52
Ушел из жизни известный футбольный арбитр
16:37
Несчастную Проклову посадили с проституткой и уголовниками
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Трифон-мышегон: необычные запреты на 14 февраля
51-летняя Энистон показала роскошное тело во всей красе
"Дни.ру" дарят подарки: романтический ужин на 14 февраля
Избранница Виторгана похвасталась помолвочным кольцом
День святого Валентина: история праздника 14 февраля
Не хватает денег: Билан месяцами не меняет поношенную одежду
Гороскоп

Гороскоп совместимости для геев

Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Союз мужчины и женщины – вечная война, в которой не бывает проигравших. А что если "на поле боя" – два бойца одного пола?  Гей-гороскоп совместимости для всех знаков Зодиака по просьбе "Дни.ру" составила астролог Вера Хубелашвили.        
прочитано 158 раз

ОВЕН – ОВЕН

Два одинаково темпераментных мужчины не смогут долго продержаться в та паре. Им приятно флиртовать, дружить, просто общаться, но когда начинаются полноценные отношения, возникает логичный вопрос – кто главный? И ответ на него у каждого свой ответ. Найти компромисс невозможно, так что впереди длительное противостояние, которое не закончится миром.

ОВЕН – ТЕЛЕЦ

Овну хочется бури эмоций, накала страстей. Телец способен их дать, но только в интимной сфере. А в быту у него всё спокойно. Зачем весь этот шум, когда можно спокойно наслаждаться обществом любимого человека? Овну же от такого покоя веет холодом и кажется, будто отношения исчерпали себя. Можно повстречаться какое-то время, но не всю жизнь.

ОВЕН – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы стараются найти общие точки соприкосновения с Овном. Порой это удается, порой не очень. Но со временем становится очевидно, что Овен особенно и не стремится вкладываться в эти отношения. Его удовлетворяет то, что обо всем заботятся Близнецы. Однако надолго ли хватит их терпения? Звезды уверены, что рано или поздно оно кончится, хотя исключения бывают.

ОВЕН – РАК

Вода и пламя не могут долго оставаться в одной паре. Слишком уж разные темпераменты у этих мужчин. Это как семья, состоящая из воина и поэта: один – домосед и мыслитель, а другой – непоседливый путешественник. У каждого свой мир, и пограничных зон у них практически нет. Создать прочный союз будет довольно сложно, так как многим придется пожертвовать ради этих отношений.

ОВЕН – ЛЕВ

Огонь с огнем создают настоящий пожар. Им довольно сложно находиться рядом, так как у каждого наступает пресыщение партнером. Привычные слова и взгляды становятся утомительной рутиной, а ничего нового не происходит. Да и борьба за лидерство тоже вносит свою лепту. Но тем не менее, эти отношения вполне могут существовать, однако нужно прикладывать много усилий.

ОВЕН – ДЕВА

Они прекрасно ладят. Овен командует и действует, а Дева выступает мозгом этого союза. Получается пара, которая может выступать не только в качестве романтического союза, но и как объединение единомышленников, например, в профессиональной или творческой сфере. Оба отлично дополняют друг друга, хотя всё же у них будут разногласия. Это надо учесть.

ОВЕН – ВЕСЫ

Весы хорошо чувствуют потребности Овна и способны предоставить ему нужное пространство для проявления себя. У них нет амбиций на счёт лидерства. Так что делить с Овном нечего. А сам Овен дарит своему партнеру защиту, в которой тот очень нуждается. Получается довольно гармоничный союз, который вполне можно благополучно пронести через всю жизнь.

ОВЕН – СКОРПИОН

В интимной сфере полное взаимопонимание. Оба знака имеют массу общих увлечений. Да и на жизнь у них похожий взгляд. Они вполне могли бы быть хорошими друзьями, а вот в отношениях закипят страсти. Это не критическая, но довольно сложная ситуация. Найти удачные для обоих компромиссы реально, если их действительно искать. Можно быть вместе долгие годы.

ОВЕН – СТРЕЛЕЦ

Они хорошо чувствуют друг друга. Это люди, о которых говорят, что они – одного поля ягоды. Их союз не будет знать серьезных проблем, так что выбор можно назвать довольно удачным. Однако Овну не удастся лидировать в отношениях, потому что Стрелец всегда стремится к свободе и независимости. Это не критично для их пары, но может вызвать разногласия.

ОВЕН – КОЗЕРОГ

Они – разные люди, но это тот случай, когда противоположности притягиваются. Они способны "настроиться на общую волну" и организовать собственный мир, где каждому будет комфортно. Однако далеко не все люди этих знаков Зодиака готовы прикладывать такие усилия. Решающим фактором будет то, насколько сильны их чувства друг другу. Если очень – то все будет благополучно.

ОВЕН – ВОДОЛЕЙ

Овну очень нравится Водолей. Да и у того есть сильная тяга к Овну. Но не все безупречно. Существенное препятствие для их отношений заключается в том, что Водолей очень ценит свободу. Отношения, где есть акцент на обязательствах, его угнетают. Но именно такую модель отношений приветствует Овен. В итоге получается, что им, чтобы быть вместе, придется подстраиваться друг к другу.

ОВЕН – РЫБЫ

Овну нравится руководить, а Рыбам нужен кто-то, кто возьмет на себя роль лидера в отношениях. Казалось бы, получается союз двух людей, идеально дополняющих друг друга. К тому же у них сильная психологическая связь, это очень тонкий уровень, обнаружить который со стороны довольно сложно. Поэтому многим часто непонятно, что же связывает этих мужчин.

14 февраля 2020, 18:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

НК
Ответить
Пидарасня чёртова, твари....
1

Популярные темы форума

Политика

"Дико смешно эти сказки слушать": разбрасывающегося деньгами Зеленского спустили с небес
"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу
"Глубинный комплекс": перемены в России вскрыли страшную травму Украины
Изменившийся Зеленский напугал близких

Шоу-бизнес

"Мальчики любят друг друга": Кравец рассказала о геях в шоу-бизнесе
"Огромные штрафы": Разин предостерег Шатунова от жестоких последствий
"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске
74-летний Петросян похорошел после свадьбы

Проишествия

Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Lifestyle

"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
Шоу-бизнес

Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью

Певица вышла в свет с наследницами
Шоу-бизнес

"Зачем так натягивать трусы?": Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах

Знаменитость подверглась резкой критике
Общество

Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля

Верующие отмечают двунадесятый непереходящий праздник встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном
Сериалы

Родственники Началовой доверили Первому каналу самое интимное

Эксклюзивное интервью стало сенсацией

Гороскоп

Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известные фигуристы громко заявили об уходе
Оголившаяся Шарапова появилась на людях в компании статного мужчины
Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Тутберидзе
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+