Финансовый гороскоп на 2020 год

Овен

Первая половина года станет для Овнов новым стартом. Именно в этот период вам необходимо поднажать и инвестировать стартовый капитал в новые идеи, изначально тщательно продумав их. А уже с лета проведите подробный анализ наработанного за это время. Посмотрите, что дало результаты и из чего был особый выхлоп. Если упустите важные бизнес-нюансы, возможны долгие судебные разбирательства.

Телец

В первую половину года будьте внимательны к своим коллегам и бизнес-партнерам, возможно, за вашей спиной не все так радужно, как вы предполагали изначально. Не поленитесь перепроверить все документы и счета. Излишняя, на первый взгляд, осмотрительность значительно облегчит вам жизнь во второй половине года, когда все финансовые трудности станут решаться сами собой и постепенно.

Близнецы

Самое начало года обещает Тельцам множество полезных и перспективных знакомств. Смело идите людям навстречу, это поможет вам с легкостью завести новых бизнес-партнеров и поспособствует продвижению по карьерной лестнице. И уже начиная с лета вы начнете пожинать плоды всех своих деловых связей.

Рак

В финансовом плане на "раскачивание" понадобится очень много времени, и, скорее всего это ваш личный выбор. Возможно, вам кажется, что сейчас самое лучшее время для отдыха после новогодних праздников и трудностей в 2019 году. Но, важно, чтобы ваши "каникулы" не затянулись для вас слишком надолго. Иначе, вы попросту можете впасть в депрессию, а это точно негативно отразиться на вашем денежном положении. Не пренебрегайте общением с коллегами, ведь именно они могут стать источником новых знаний, с помощью которых вы сможете зарабатывать больше.

Лев

Трудоголики Львы уже с самого начала 2020 года начнут "пахать", и это правильно. Ведь кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И это вы сможете ощутить уже с середины года. Год пройдет для Львов под привычным для них статусом "Work hard, play hard"!

Дева

Если вам кажется, что с начала года на вас навалилась куча проблем, то вам действительно кажется. Это вовсе не проблемы, а наоборот, всего лишь новые испытания, к которым нужно относиться проще и философски. Именно они в скором времени помогут вам стать финансово независимыми.

Весы

Хорошенько поднажмите в первой половине года, чтобы потом отправиться на заслуженный долгосрочный отдых ни в чем себе не отказывая. Пока все находятся в долгих отпусках, для Весов это отличная возможность проявить себя и свои умения. Не бойтесь своих же идей, вполне возможно, что именно они смогут перевернуть мир. Пожинать плоды своей гениальной работы вы начнете уже с весны.

Скорпион

С самого начала года вам будет непросто, но все испытания будут стоить результата. Вы, как настоящий представитель огненного знака, непременно справитесь с любыми трудностями. Главное, следите за растратами, как за финансовыми, так и за энергетическими. И направляйте свои силы в нужные русла. Этот год идеален для саморазвития.

Стрелец

Не впадайте в уныние из-за возможных финансовых трудностей и неурядиц в начале года. Ведь уже с начала мая все пойдет "как по маслу". Все испытания пойдут вам только на пользу, берегите нервы и не паникуйте из-за сложностей и обстоятельств. Спокойствие – величайшее проявление силы.

Козерог

Именно отдых в начале года и в первые месяцы поможет вам восстановить силы и набраться энергии для улучшения благосостояния в будущем. Отправьтесь в путешествие по местам силы, это поможет вам вдохновиться и стать еще увереннее в себе. Только после этого принимайтесь за воплощение давних идей и планов и у вас обязательно все будет получаться, если вы все тщательно спланируете на 2020 год.

Водолей

Проявляйте себя и свои таланты уже с самого начала года. Нужные люди могут вас заметить в любой момент и не обращайте внимание на завистников. Совсем скоро, вас ждет финансовый успех, которого вы так долго ждали. И обязательно находите время на творчество, именно это будет для вас "запасным аэродромом" и способом вдохновения.

Рыбы

Что бы не случилось в течение года, смотрите исключительно в свою тарелку. Сконцентрировавшись именно на себе, вы сможете добиться долгожданного успеха. Не обращайте внимание на сплетни коллег, они просто видят в вас серьезного конкурента. И уже со второй половины года вы сможете всем доказать, на что способны!