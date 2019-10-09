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Гороскоп

Китайский гороскоп на 2020 год

Фото: Дни.ру
2020 год Крысы обещает быть сложным и переломным во всех жизненных сферах и для всех знаков. Нас ждет парад планет, и тема кризисов будет преследовать всех, кто не будет заниматься саморазвитием и не поймет, что все перемены – к лучшему! 
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Этот год научит нас быть сильными, как никакой другой, главное – быть внимательным и развивать в себе интуицию. В трудные времена помните о том, что мир не стоит на месте. Осваивайте новое. Именно это поможет вам преодолеть с достоинством все жизненные трудности и вырасти на несколько голов выше, приятно удивив как себя, так и своих близких с начальством, которые обязательно оценят ваши способности и старания! "Судьба помогает храбрым" – не забывайте это, и тогда, год станет для вас отличным стартом на пути к новым победам! Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев составил подробный китайский гороскоп для всех знаков эксклюзивно для "Дни.ру".

КРЫСА

Посвятите этот год личностному развитию. Если вы давно хотели изучить иностранные языки, освоить экстремальный вид спорта или овладеть любимым музыкальным инструментом – не сомневайтесь, у вас все получится! Результаты не заставят себя долго ждать, и вы быстро заметите, как благодаря новым навыкам пройдут былые проблемы со здоровьем, стабилизируется финансовое положение, а личная жизнь заиграет новыми красками! Ведь это ваш год!

БЫК

Помните о том, что "копейка рубль бережет". Поменьше излишних трат на ненужные и бестолковые вещи, и вы увидите, как у вас появятся деньги на отдых и на крупные покупки. Если вы одиноки, то совсем скоро на горизонте появится тот самый долгожданный объект обожания, которому ваши подарки искренне будут нравиться. А дарить подарки, порой еще приятнее, чем их получать. Вы сами для себя станете еще привлекательнее, благодаря новым чувствам, что совсем кстати. Ведь год Крысы так хорош для духовного роста Быков. 2020-й год будет богат на путешествия, распорядитесь временем правильно и отправьтесь в тур по местам силы.

ТИГР

Год будет очень удачным для карьерных повышений и финансовой прибыли. Даже если планируете запускать сразу несколько стартапов – не сомневайтесь, у вас все получится! Природное чутье точно не обманет, а интуиция будет работать на все 100%. Объясните своей второй половинке, что время для усердной работы и интенсивного заработка наконец-то пришло, во избежание недопонимания. Пообещайте вместе отпраздновать все победы! Гибкий Тигр точно справится со всеми трудностями 2020 года.

КРОЛИК

Помните о том, что "терпение и труд – все перетрут". Проблемы с родными или друзьями? Сразу занимайтесь работой или подработкой. Это лучше всего отвлечет вас от дурных мыслей. Ведь все неприятности – временные, а после черной полосы, всегда следует белая. Переживаете из-за нехватки времени на личную жизнь? И в этом вам тоже поможет работа. Именно деловые связи поспособствуют скорой встрече со второй половинкой, если вы еще одиноки.

ДРАКОН

Как и для многих знаков – работа станет спасением ото всех жизненных неурядиц в год Крысы. Ведь в 2020-м появится еще больше возможностей для заработка в интернете. Кстати, там вы и сможете наладить или разнообразить свою личную жизнь. Освойте нововведения в социальных сетях, это значительно приумножит ваш капитал и позволит быстрее накопить на то, о чем давно мечтали. А впоследствии инвестировать средства с пользой. В любой непонятной ситуации – трудитесь и помните, что все идет по плану.

ЗМЕЯ

В гороскопе на 2020 год видно, что Змей ждет много сюрпризов. И важно быть готовым ко всем из них. Когда дела будут идти не по плану – выжидайте, ведь Змеи умеют это лучше всех. И тогда результат будет таким, каким вы планировали. Это касается и личной жизни. Отходите в сторону каждый раз, когда вторая половинка не в настроении. Будьте хитрее по всем фронтам, и тогда, казалось бы, сложный год пройдет для вас с легкостью.

ЛОШАДЬ

Год Крысы очень благоприятен для создания семьи. Звезды на вашей стороне и самое время порадовать своих родителей долгожданными внуками и пополнением в семье. Делайте то, что вам комфортно, ведь в эпоху прогресса так много способов для заработка, которые позволят вам оставаться социально полезными при любых семейных хлопотах. Не выходите из зоны комфорта, как пропагандируют новомодные тренинги и коучи, ведь найти ту самую зону – еще сложнее, а у Лошадей это уже получилось.

КОЗА

Помните о простых кармических правилах помощи нуждающимся. Посвятите этот год благотворительности, даже если вы никогда этим не занимались и не планировали. Вы увидите, как многое вокруг вас начнет меняться в лучшую сторону. Собирайтесь с волонтерами на ежемесячные поездки по детским домам и домам престарелых с подарками, игрушками и сладостями. И вы приятно удивитесь как быстро у вас появятся новые цели и вкус к жизни.

ОБЕЗЬЯНА

Никогда не занимались инвестициями? Попробуйте – и поймете, как это прибыльно. Даже элементарные инвестиции в себя посредством спортзалов и салонов красоты, тоже послужат примером неожиданного дохода. Для Обезьян в этом году вложения с умом просто необходимы, чтобы в будущем не остаться на обочине жизни.

ПЕТУХ

Давно планировали крупные сделки? Несмотря ни на что, 2020 год Крысы подходит для этого идеально! Покупка авто или недвижимости пройдет легко и без проблем с документами, чего мы так опасаемся во времена кризисов. Этот год идеален для реализации планов Петухов, делайте все сейчас и не выжидайте годом дольше, пока звезды на вашей стороне.

СОБАКА

Чтобы хорошо отдохнуть в 2021-м, в 2020-м Собакам нужно изрядно попотеть. Не жалейте себя и вас ждет успех во всех жизненных аспектах, нужно только работать. Даже если у вас опускаются руки и кажется, что нет смысла двигаться дальше, это всего лишь иллюзия. Немного отдохните, но вскоре вновь принимайтесь за работу. В том числе и над собой.

СВИНЬЯ

Год Крысы предостерегает Свиней от лишних растрат. Как финансовых, так и энергетических. Положите деньги в банк под процент и оберегите себя от покупки ненужных вещей – ни к чему хорошему это не приведет. Тщательно выбирайте себе окружение и не связывайтесь с непорядочным и негативными людьми. Зато в будущем, ваше пространство станет свободно для нового правильного окружения, а материальное положение возрастет значительно возрастет.

9 октября 2019, 15:07

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