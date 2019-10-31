Любовный гороскоп на 2020 год

2020 – год новой эры. Он станет переломным для всех знаков зодиака. В этот период произойдет соединение Юпитера и Сатурна, которое ознаменует начало этапа в развитии человеческих отношений на ближайшие 20 лет.

Такой цикл повторяется каждые 20 лет. Особенно это важно для людей, родившихся в 2000-2001, 1980-1981, 1960-1961 годах. 2020 год в сумме дает цифру 4, которая мифологически символизирует перекресток, четыре стороны света, развилку дорог. Другими словами, тема выбора партнера будет основной у каждого человека: остаться в старых отношениях или шагнуть в новые.

В 2020 году все планеты будут иметь ретроградное движение. Мы займемся самокопанием, выяснением отношений, разоблачением обмана и поисков истины. Есть максимально негативные дни, когда все планеты одновременно станут ретроградными – это 23-24 июня и 10-12 сентября. В это время не рекомендуется принимать судьбоносные решения, жениться и выходить замуж. Максимально позитивными днями в году, так называемым "зеленым коридором", будет время с 11 января по 17 февраля и с 10 марта по 26 апреля. Оно идеально для кардинальных изменений, принятия важных решений и конечно же брака.

Астролог, нумеролог Алексей Фандеев провел анализ по 12 знакам зодиака с позиции личных взаимоотношений и рассказал, какой выбор может быть на перекрестке 2020 года у каждого представителя зодиакального круга.

Овен

Игнорирование или эпатаж – два пути 2020 года у представителей этого знака. Черная луна, которая означает нашу темную сторону, движется весь год по Овну, создавая ситуации принятия негативных решений во взаимоотношениях со второй половинкой. Поэтому задача этого года – научиться принимать людей такими, какие они есть, особенно родных и близких. Учиться не бояться неординарных поступков и экстремальных решений, своей оригинальности и индивидуальности.

Телец

Начинайте действовать уже в первую половину года. Планета Уран поможет вам начать новые отношения или избавиться от старых и обременяющих связей. Тельцы, родившиеся в апреле, могут смело создавать семьи и заводить детей, особенно если вы этого давно желаете и ждете. Уран – планета обновления. Задача всех представителей этого знака – не держаться за старое.

Близнецы

Пришло время пересмотреть с позиции здравого смысла все свое окружение. Май и июнь – самое время направить свои мысли и поступки на обрывание старых связей, особенно в период ретроградной Венеры с 13 мая по 25 июня. Возможно, ваш брак давно трещит по швам или вы долгое время не решаетесь сделать выбор. Задача этого года – найти те отношения, которые дадут вам свободу и наполнят вас.

Рак

Пришло время вырваться из рутины. Пора перестать витать в облаках и начать принимать дары от Вселенной. Начиная с мая месяца, заканчивается период испытаний и проверок на "вшивость". Одиноким Ракам хорошо отправиться в далекую страну или поехать учиться за границу. Высока вероятность глобальных перемен в личной жизни. Встреча с новым может произойти даже по дороге домой, если вы не будете зацикливаться на прошлом и на претензиях к "бывшим". Ваша задача – как можно больше познавать новое, учиться, путешествовать и быть в хорошем расположении духа.

Лев

Пришло время провести черту. Ваша мантра на 2020 год: "Начиная с сегодняшнего дня, я постоянно привлекаю достойные отношения и изобилие в свою жизнь!". Вы достаточно много страдали и много отдавали. Главное, не показывайте людям, где ваша кнопка уязвимости. Возможно, придется набраться терпения, изменений быстрых не будет. Но если вы проявите терпение и великодушие к себе и окружающим, то уже к концу года будете с теми, кто вас будет по-настоящему ценить и уважать. Ваша задача – это вера в себя.

Дева

Этот год даст всем Девам возможность сконцентрироваться на своих желаниях и возможностях. Дева – знак служения и самоотдачи, и в новом году эти качества вам понадобятся. Вы сможете набраться наглости и заявить о себе, и это нормально, ведь всем не помочь. Особенно, когда тебя не хотят слышать и принимать твою поддержку и помощь. Смело просите и призывайте близких на помощь даже в нелепых ситуациях, и вы увидите истинное отношение к вам. Задача этого года – стать номером один для самих себя, а это не так легко на поступках. Любите себя больше.

Весы

Новый год для представителей этого знака даст возможность познать истину взаимоотношений такими, какие они есть. Считайте, что этот год будет для вас годом просветления и пробуждения. Для познания истины не нужны никакие дипломы и доказательства. Вы достаточно хорошо разбираетесь в людях и видите все тонкости, но иногда вы колеблетесь и замираете. Этот год откроет завесу тайны, вы узнаете многое о людях, окружающих вас. Прозрев, вы увидите, в чем разница между словами "любить" и "желать". Ваша задача – доверять своей интуиции и слушать внутренний голос.

Скорпион

Наступающий год принесет любовь многим представителям этого знака. Да-да, именно самая большая вероятность встретить свою вторую половину сконцентрирована в 2020 году в этом знаке. Но не забывайте, что Скорпион – это знак перерождения, трансформации и, конечно, магии. Ваша задача –включить свои чары и заняться своей привлекательностью, как внешней, так и внутренней. Полная смена имиджа даст вам новую насыщенную личную жизнь. Задача вашего знака – поставить достижимые цели и начать с малого, например, с абонемента в фитнес-клуб.

Стрелец

Будьте готовы отправиться туда, не зная куда. Этот год для вас, как сказка про Ивана-Дурака. Что бы с ним ни происходило, в конце концов у него всегда была Василиса Прекрасная и полцарства в придачу. Ваша задача не бояться идти "куда глаза глядят" и доверять Вселенной. Помните, что бы ни происходило в новом году, удача иногда похожа на неудачу – для того, чтобы вы выбрали правильное направление. И тогда Василиса Прекрасная сама напишет вам в Instagram.

Козерог

Этот год заканчивает трехлетнее движение планеты Сатурн по вашему знаку. Планета Кармы, покорности и бремени делает последний штрих, оставляя вас на ближайшие 30 лет. Посвятите этот год долгосрочным целям, которые требуют объективности. Откройтесь будущему и давайте другим людям возможность либо идти с вами еще долгие годы рядом, либо отпустите их с миром. Задача 2020 года – быть никому не обязанным, ни к чему и ни к кому не привязанным. Думайте о себе, какими вы будете через 30 лет, и кого вы хотите видеть рядом.

Водолей

Новый год заставит Водолеев встать на сторону партнера и начать думать. Если не смотреть в одну сторону с ним, то отношения превратятся в кабалу и расчет. Особенно, если вы в отношениях не столь уж глубоких. Помните: даже любовь в обмен на любовь того, кого любишь – это тоже расчет. Этот год преподнесет вам много эмоциональных сюрпризов. Пора брать ответственность за двоих. Ну а одиноким Водолеям пора заняться активной социальной деятельностью. Задача этого года в старой народной мудрости "под лежачий камень вода не течет".

Рыбы

Наступающий год для Рыб – именно тот случай, когда нужно "броситься в омут с головой". Или "отрезветь" и понять, где та грань мазохизма, когда люди живут десятилетиями и получают удовольствие от страданий. Если вы не мазохист, то нужно воспринимать такую жизнь временной и ждать, пока она не переродится в нормальные здоровые отношения. Не попробуешь, не поймешь. Задача этого года – жить и быть довольным. Просто живите настоящим.