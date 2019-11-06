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Гороскоп

Гороскоп здоровья на 2020 год

Фото: Дни.ру
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог
Главное, о чем нужно помнить в новом году, это отдых в дни лунных и солнечных затмений. Делайте передышку за день до и за день после них. Совет касается в первую очередь метеозависимых людей. 
прочитано 188 раз

По словам астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева, таких дней в 2020 году не много: 10 января, 5 июля, 21 июня, 30 ноября и 14 декабря. Но в начале лета на небе начнется "звездный шторм", который спровоцирует стрессы и напряжения. Поэтому, будьте внимательнее к своему здоровью.

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Овен

Будьте внимательны к позвоночнику и пояснице. В 2020 году, это ваши уязвимые места. Обзаведитесь ортопедическими подушками, валиком и специальным матрасом. Запишитесь к мануальному терапевту для профилактического курса массажа и оздоровительных процедур. Не переусердствуйте в спортивном зале. Лучше проводите больше времени в бассейне.

Телец

Обратите внимание на суставы. Регулярно пейте витамины с содержанием кальция и поменьше нагружайте колени и руки. От экстремальных видов спорта в 2020 году также лучше воздержаться.

Близнецы

Тщательно следите за рационом – ваш желудок в этом году особенно уязвим. Даже если вы не приверженец вегетарианства, попробуйте просто правильно питаться. Постарайтесь исключить фаст-фуд, пейте меньше алкоголя, ешьте меньше сладкого и включите в рацион больше свежих фруктов и овощей.

Рак

Если вы давно планировали вести здоровый образ жизни, но никак не решались, то 2020 год подойдет для этого идеально. Ведь именно в этом году ваш иммунитет особенно ослаблен. Не пренебрегайте аптечными витаминами, проконсультировавшись со специалистом. Не лишним будем пройти обследование и всего организма в целом.

Лев

В этом году вам просто придется употреблять меньше алкоголя или вообще воздерживаться от него. Ваша печень особенно слаба и исход может быть без преувеличения летальным. Если вам нравится вкус любимых напитков, найдите безалкогольные аналоги-заменители, а также научитесь радоваться жизни без "горючих веществ".

Дева

Поменьше нервничайте по пустякам, ведь ваше сердце у вас одно и именно его лучше лишний раз не тревожить. Помните, что все болезни от нервов и в трудные минуты не забывайте восточную легенду о царе Соломоне, гласившую – "И это пройдет".

Весы

В 2020 году Весы один самых здоровых знаков зодиака, четко выработавший иммунитет ко многим болезням и напастям. Рекомендация лишь касается смены сезонов – одевайтесь по погоде.

Скорпион

Огненный знак Скорпион также всегда являлся одним из самых крепких, и глобальных проблем со здоровьем в 2020 году ему не грозит. Разве что, постарайтесь вовремя поддерживать организм аптечными средствами во время простуд.

Стрелец

В первую половину года вас могут накрыть с головой хандра и депрессия. Не придумывайте себе лишних проблем, а лучше расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни привычными для вас способами. Если вам скучно или нечем заняться, найдите себе хобби или устройтесь на дополнительную работу. Тогда от грусти не останется и следа.

Козерог

Берегите колени и ступни, проблемы с ногами могут внезапно дать знать о себе. Обзаведитесь ортопедическими стельками и носите удобную обувь, а также проконсультируйтесь с остеопатом на тему правильной ходьбы.

Водолей

Укрепляйте кости и зубы кальцийсодержащими продуктами и витаминами, в этом году они требуют особого внимания. И не путайте спорт (который может покалечить) с физической культурой (которая никогда не бывает лишней).

Рыбы

Особого внимания в этом году потребуют репродуктивная и мочеполовая системы. Помните, что здоровье, это самое важное и не стесняйтесь ходить для профилактики и на обследования к врачам, которыми прежде могли пренебрегать. Регулярно сдавайте анализы и подходите серьезнее к выбору сексуальных партнеров.

6 ноября 2019, 12:09

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