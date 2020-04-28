Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года

По состоянию на 28 апреля 2020 года новости о коронавирусе не могут сильно порадовать людей, надеющихся на скорое снятие карантина. Статистика неумолимо фиксирует высокие темпы заражения в России и других странах.
Одновременно с этим мировые лидеры обращаются к гражданам с просьбой проявить понимание и терпение. Карантин доставляет дополнительные сложности, однако без него победа над коронавирусом в мире невозможна. Остается только следить за статистикой и ожидать, когда пандемия пойдет на спад.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 45 351
- Умерли – 435
- Выздоровели – 3 524
Коронавирус в России
- Заболели – 87 336
- Умерли – 796
- Выздоровели – 7 369
Коронавирус мире
- Заболели – 3 034 612
- Умерли – 209 020
- Выздоровели – 901 998
Статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|45 351
|435
|3 524
|Россия
|87 336
|796
|7 369
|США
|993 852
|56 009
|120 229
|Весь мир
|3 034 612
|209 020
|901 998
Коронавирус | В Москве | В России | В мире
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