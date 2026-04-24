Почему состав лекарств имеет значение?

Издание Утро.ру опубликовало материал, в котором предупреждает о рисках применения препаратов, содержащих бензиловый спирт.

Поводом для публикации стала ситуация, складывающаяся на рынке препаратов GLP-1: взрывной спрос и высокие цены на оригинальные версии в США и ряде других стран привели к росту числа более доступных аналогов, состав которых может существенно отличаться от оригинала.

Бензиловый спирт — консервант, который используется рядом производителей для удешевления производства и продления срока годности. Он позволяет применять многодозовые шприц-ручки вместо более дорогих однодозовых автоинжекторов. Однако при длительном применении, которого требует лечение ожирения, это вещество способно накапливаться в печени и почках и вызывать метаболический ацидоз. В одобренной американском регулятором лекарственной форме тирзепатида в США нет бензилового спирта. Американское ведомство строго не рекомендует применять препараты с бензиловым спиртом пациентам с нарушениями функции печени или почек, детям младше 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто только планирует беременность.

В своей статье Утро.ру ссылается на недавнюю публикацию американского издания International Business Times. Согласно материалу, пациент Михаил — американец русского происхождения — получил рецепт на тирзепатид для лечения ожирения. Не желая платить 1 200–1 400 долларов в месяц за американскую версию препарата, во время поездки в Россию он приобрёл Седжаро — дженерик оригинального препарата, который как раз-таки выпускается в многодозовой ручке и содержит бензиловый спирт.

После начала приёма Михаил был госпитализирован с нарушением функции почек. Врачи связали осложнение с бензиловым спиртом в составе препарата. IBT отмечает, что случай Михаила, вероятнее всего, не единственный: многие пациенты могут просто не догадываться о связи между составом аналога и ухудшением здоровья.

