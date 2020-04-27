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Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 апреля 2020 года

Коронавирус в России. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
У России есть возможность избежать пика эпидемии коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящий момент COVID-19 диагнострован у более чем 80 тысяч наших сограждан. Последние новости о коронавирусе на 27 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Заболели – 2 713 520

Умерли – 200 705

Выздоровели – 768 248

Лидером по числу зараженных коронавирусом остаются Соединенные Штаты – более 940 тысяч заболевших. На втором месте с 223 тысячами находится Испания. В Италии COVID-19 заразились 195 тысяч человек, во Франции – 161 тысяча, в Германии – 157 тысяч.

Между тем в китайском Ухане не осталось пациентов с коронавирусом. Последнего заболевшего выписали 24 апреля, сообщили в госкомиссии КНР по вопросам здравоохранения.

Приходит в себя и Европа. С начала мая в Италии открываются музеи и главные достопримечательности, закрытые из-за эпидемии коронавируса. Однако говоририть о приеме туристов пока преждевременно, считает министр культуры республики Дарио Франческини. Снимать ограничения начинают также Франция, Германия и страны Прибалтики.

Коронавирус в России

Заболели – 80 949

Умерли – 747

Выздоровели – 6 767

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6361 человека. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент выступит с очередным обращением к россиянам в период с 27 апреля по 3 мая. Ожидается, что Владимир Путин объявит о продлении ограничительных мер до 12 мая. Пресс-секретарь главы государства анонсировал поэтапный выход из режима всеобщей изоляции.

Благодаря принятым ограничениям у России есть шанс избежать пика эпидемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она настоятельно призвала сограждан находиться дома в майские праздники, в противном случае предпринятые усилия могут пойти насмарку, считает она.

Коронавирус в Москве

Заболели – 42 526

Умерли – 435

Выздоровели – 3 047

За последние сутки коронавирус в Москве обнаружили у более чем 2,9 тысячи человек. Скончался еще 31 пациент, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Москва находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом в России. На втором месте Подмоскове – девять тысяч зараженных и 71 умерший. На третьем – Санкт-Петербург, где заболели более трех тысяч человек и 27 умерли.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва42 5264353 047
Россия809497476 767
США869 42245 12371 233
Весь мир2 613 520186 705727 648

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 27 апреля 2020, 00:07

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