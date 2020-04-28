Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин продлил режим всеобщей изоляции из-за коронавируса до 11 мая включительно. С 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер, сказал глава государства в очередном обращении к гражданам.



Мы сейчас перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, подчеркнул Путин. "Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", – заявил глава государства. По его словам, с 12 мая начнется выход из режима всеобщей изоляции.



Глава государства рассказал о достижениях первого месяца режима всеобщей изоляции. По его словам, удалось затормозить распространение эпидемии. В России с нуля было начато массовое производство лекарственных препаратов для лечения коронавируса, развернуто 160 тысяч коек, выпуск тест-систем увеличен в девять раз – сейчас проводятся почти 150 тысяч исследований в день, уточнил Путин.

Благодаря врачам мы знаем об этой болезни больше, есть возможность более четко строить прогнозы, сказал президент. "Наш и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит, что принятые решения могут быть недостаточными. Надо иметь ввиду любой сценарий развития событий", – подчеркнул он.

Первый раз обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом прозвучало 25 марта. Президент объявил неделю с 30 марта по 4 апреля нерабочей и рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Новое обращение Путина к россиянам транслировалось 5 апреля. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако срок может быть скорректирован, если принятые против коронавируса меры дадут результат, заявил глава государства.

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 90 тысяч человек. За прошедшие сутки в нашей стране выявлено 6411 новых зараженных, из них в Москве – 3075. В Московской области зафиксировано 523 случая, в Санкт-Петербурге – 198.