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Пропуск на время карантина в Москве

Фото: sobyanin.ru
Карантин в Москве потребовал от столичных властей ввести меры контроля, представить которые раньше было практически невозможно. Речь идет о специальных пропусках для выхода в город. Qr-код для выхода из дома может получить любой желающий при соблюдении нескольких важных условий. О том, как это сделать, читайте на "Дни.ру".

Продолжение: Карантин в Москве
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Когда в Москве ввели цифровые пропуски

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для поездок по городу на личном и общественном транспорте еще 11 апреля. Оформить qr-код любой желающий может уже с 13 апреля. С 15 апреля эта мера обязательна.

Зачем нужен электронный пропуск

Вопреки паническим слухам, ходившим по столице, городские власти ввели пропуски в Москве исключительно для тех, кто собрался перемещаться по городу на личном и общественном транспорте. Изменения не затрагивают пеших походов с разрешенными целями. Иными словами – ходить в магазин, выбрасывать мусор и гулять с собакой можно как и раньше. А вот для поездок на метро, автобусе, личном авто или такси потребуется получить дополнительное разрешение.

Как выглядит образец пропуска для поездок по Москве

Цифровой пропуск представляет из себя код из букв и цифр. Первые четыре цифры указывают на дату окончания действия документа. Остальные 12 символов предназначены для идентификации владельца разрешения на перемещение.

Фото: sobyanin.ru

Помимо этого предусмотрен также qr-код. Это необязательное дополнение, которое позволяет быстрее пройти проверку – в случае необходимости сотрудники правоохранительных органов просто скандируют его и получают всю требующуюся информацию. В случае отсутствия qr-кода им придется ввести символы, из которых состоит цифровой пропуск, на своем служебном устройстве вручную.

Где и как получить пропуск на время карантина

Оформить цифровой пропуск любой желающий может на официальном портале города Москвы mos.ru. Необходимо заполнить все обязательные графы, указав цель поездки, после чего система выдаст разрешение.

Кроме того, получить пропуск для поездок по городу можно будет с помощью сообщения с телефона на номер 7377. Еще одна возможность – звонок в Единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Оператор запросит у человека всю необходимую информацию и сам оформит за него электронную форму для получения пропуска.

Какие виды пропусков действуют в Москве

На время карантина в Москве действуют три вида электронных пропусков для поездок по городу.

Пропуск для поездок на работу

Разрешение для тех, кому необходимо лично присутствовать на работе, выдается один раз вплоть до 30 апреля и не ограничивает число поездок. Также оно распространяется на курьеров и других людей, чья деятельность напрямую связана с перемещением по Москве.

Пропуск для поездок в больницу

Это разрешение позволяет человеку поехать в медицинское учреждение. Для его получения, помимо прочего, необходимо указать, куда именно собирается человек. Пропуск действует один день, однако выдавать его могут неограниченное число раз.

Пропуск для поездок в личных целях

Третий вид разрешения на перемещения по городу касается прочих случаев. Человек сам в праве указать цель поездки. Она должна соответствовать режиму повышенной готовности. Очевидно, что визит в гости к друзьям или родственникам в условиях карантина в Москве находится под запретом. На сайте Сергея Собянина среди примеров приемлемых целей для поездок указывается дорога до магазина, дачи или вокзала.

Сам пропуск действует только один день и позволяет доехать до указанной точки назначения и вернуться обратно. Получить такое разрешение можно будет только два раза в неделю.

Для поездок с пересечением границ субъектов

Для поездок из Москвы в Московскую область пропуск необходимо заказывать в столице. В обратном случае – в Подмосковье. Если же человек едет в столичный регион из других областей, то ему следует заказать московское разрешение.

Фото: sobyanin.ru

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Автор: 14 апреля 2020, 19:07

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