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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 апреля 2020 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Европа начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса, а в России наступление пика эпидемии предсказывают на первую половину мая. Последние новости о COVID-19 на 24 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в мире

Заболели – 2 613 520;

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Умерли – 186 705;

Выздоровели – 727 648.

В Европе начинают постепенно ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. В Испании с конца этой недели разрешат выходить на прогулку детям младше 14 лет.

Карантин ослабляют и в Германии. Тем не менее власти ФРГ намерены ввести обязательное ношение масок на улице. По мнению канцлера Ангелы Меркель, человечеству еще долго придется жить с коронавирусом.

Коронавирус в России

Заболели – 62 773;

Умерли – 555;

Выздоровели – 4 891.

В России последние пару дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 4774 новых случая, из них почти половина приходятся на Москву.

Как сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, карантин в России не продлится дольше июня. Отменять ограничительные меры начнут после окончания майских праздников, отмечает телеканал.

В Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. Он состоит из четырех этапов. На первом планируется разрешить работать заведениям меньше 50 квадратных метров, где не более пяти столиков на 1-2 человека. В дальнейшем предлагается открывать более крупные заведения. На последнем, четвертом этапе, планируется возобновить работу всех кафе и ресторанов, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Рестораторы от плана Роспотребнадзора остались не в восторге. По их мнению, львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом этапе.

Коронавирус в Москве

Заболели – 33 940;

Умерли – 288;

Выздоровели – 2 448.

Ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса в Москве пока не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, большинство горожан ведут себя ответственно и поддерживают власти.

"Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается: сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве", – отметил градоначальник.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва33 9402882 448
Россия62 7735554 891
США826 42242 12364 233
Весь мир2 613 520186 705727 648

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Автор: 24 апреля 2020, 00:06

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