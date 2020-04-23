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Коронавирус

В России коронавирусом заразились больше 62 тысяч человек

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Последние новости о коронавирусе в России говорят о том, что скорость распространения эпидемии перестает ставить рекорды. Официальная статистика по-прежнему регистрирует тысячи новых случаев.
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К 23 апреля 2020 года общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 62 773. Больные обнаружены во всех 85 субъектах. Выздороветь успел 4891 пациент. За все время зафиксировано 555 летальных исходов.

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Официальная статистика говорит, что за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 4774. Из них 1959 новых случаев приходится на Москву, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с эпидемией. Пациенты с подтвержденным диагнозом также нашлись в 80 регионах страны. За сутки от коронавируса умерли 42 пациента. Выздоровел 471 больной.

Власти России заинтересованы в оперативной победе над коронавирусом. Однако жертвовать безопасностью людей ради скорой отмены карантина они не готовы. Это значит, что ограничения, введенные в рамках новых санитарно-эпидемиологических норм, будут отменены, когда позволит ситуация. Сейчас перед властями стоит задача снизить скорость распространения коронавируса в России.

Образцом введенных мер может служить карантин в Москве. СМИ сообщили, что этот опыт может быть распространен на другие регионы России. В городе действует система электронных пропусков, без которых поездки на транспорте невозможны. Отходить на 100 метров от дома в случае необходимости можно, как и раньше.

Автор: 23 апреля 2020, 10:51
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