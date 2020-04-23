В России коронавирусом заразились больше 62 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в России говорят о том, что скорость распространения эпидемии перестает ставить рекорды. Официальная статистика по-прежнему регистрирует тысячи новых случаев.

К 23 апреля 2020 года общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 62 773. Больные обнаружены во всех 85 субъектах. Выздороветь успел 4891 пациент. За все время зафиксировано 555 летальных исходов.

Официальная статистика говорит, что за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 4774. Из них 1959 новых случаев приходится на Москву, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с эпидемией. Пациенты с подтвержденным диагнозом также нашлись в 80 регионах страны. За сутки от коронавируса умерли 42 пациента. Выздоровел 471 больной.

Власти России заинтересованы в оперативной победе над коронавирусом. Однако жертвовать безопасностью людей ради скорой отмены карантина они не готовы. Это значит, что ограничения, введенные в рамках новых санитарно-эпидемиологических норм, будут отменены, когда позволит ситуация. Сейчас перед властями стоит задача снизить скорость распространения коронавируса в России.

Образцом введенных мер может служить карантин в Москве. СМИ сообщили, что этот опыт может быть распространен на другие регионы России. В городе действует система электронных пропусков, без которых поездки на транспорте невозможны. Отходить на 100 метров от дома в случае необходимости можно, как и раньше.