Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в Тюменской области. После школы переехал в Кострому и с красным дипломом окончил там технологический институт. В 1989 году получил второе, юридическое образование, окончив ульяновский филиал Всесоюзного юридического заочного института.

Начинал свою карьеру инженером на Костромском заводе деревообрабатывающих станков. Потом переехал в Челябинск, работал на трубопрокатном заводе. В середине 80-х годов был заместителем председателя сельского совета народных депутатов Когалыма, секретарем Когалымского горисполкома.

В 1991 году Собянин был назначен главой администрации Когалыма. В этой должности проработал до 1993 года. Занимался решением социальных проблем города, жилищно-коммунальным хозяйством, налаживал отношения с градообразующим предприятием. Позже занимал пост заместителя глава Ханты-Мансийского автономного округа, курировал экономические вопросы — бюджет, субсидии муниципалитетам, взаимоотношения с нефтяными компаниями. Также избирался в депутаты окружной Думы.

В январе 1996 года стал членом Совета Федерации. В 2000 году был назначен первым заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. На выборах в 2001 году Собянин избран губернатором Тюменской области. С 2004 года — член высшего совета партии "Единая Россия".

В ноябре 2005 года Собянин был назначен руководителем Администрации президента, позже в правительстве Владимира Путина занимал пост вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

После ухода в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова в 2010 году Сергея Собянин занял этот пост. При нем произошло резкое расширение территории Москвы за счет присоединения части юго-запада Московской области. Собянину удалось сдвинуть с места решение транспортной проблемы: в 2017 году Москва была исключена из топ-10 городов с самыми загруженными дорогами. За годы руководства Москвой Сергеем Собяниным в столице значительно расширилась сеть автодорог и метро, открыто Московское центральное кольцо, тесно интегрированное с метрополитеном. Объявлено о втором этапе сноса пятиэтажек и переселении 1,6 миллиона москвичей из ветхого и морально устаревшего жилого фонда в новые квартиры.

Сергей Собянин увлекается охотой, рыбной ловлей, литературой и классической музыкой, играет в теннис.