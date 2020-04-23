Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 апреля 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 2 593 520;
Умерли – 177 705;
Выздоровели – 580 648.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 миллиона, более 179 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 826 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 208 тысячи, в Италии – 183 тысячи.
Мир все еще находится на ранних стадиях эпидемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. Пока рано делать прогнозы насчет того, когда вспышка достигнет пика в каждой отдельной стране.
Последнее время организация делает крайне пессимистичные заявления о ситуации с коронавирусом. США приостановили финансирование ВОЗ, обвинив ее в работе на Китай.
Коронавирус в России
Заболели – 57 697;
Умерли – 547;
Выздоровели – 4 420.
Число заболевших коронавирусом в России достигло 57,6 тысячи. Премьер-министр Михаил Мишустин посчитал неудовлетворительной подготовку регионов к эпидемии. По его словам, власти на местах отнеслись к ситуации "формально", а выделенные из федерального бюджета деньги на борьбу с COVID-19 тратятся слабо.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию. Это поможет отслеживать транспортные потоки, считает он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 31 981;
Умерли – 191;
Выздоровели – 1 838.
В Москве коронавирус выявили у 31981 человека. В случае, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то власти начнут прорабатывать дополнительные ограничительные меры, заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Но доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева считает, что Москва готова к отмене карантина. В городе развернуты дополнительные места для заболевших, создано большое количество реанимационных коек, закуплены аппараты ИВЛ, отметила она. "С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", – сказала Малышева в прямом эфире в Instagram.
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|31 981
|191
|1 838
|Россия
|57 697
|547
|4 420
|США
|760 422
|42 123
|64 233
|Весь мир
|2 493 520
|171 205
|580 648
Коронавирус | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
В чем смысл жизни человеческой?
Капитализму пришел конец
Мужики козлы. Давайте обсудим
хорошая гадалка в спб