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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Москва готова к отмене карантина из-за коронавируса. С таким заявлением выступила известный врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Однако количество заболевших в городе продолжает ежедневно расти. Последние новости о COVID-19 на 23 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в мире

Заболели – 2 593 520;

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Умерли – 177 705;

Выздоровели – 580 648.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 миллиона, более 179 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 826 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 208 тысячи, в Италии – 183 тысячи.

Мир все еще находится на ранних стадиях эпидемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. Пока рано делать прогнозы насчет того, когда вспышка достигнет пика в каждой отдельной стране.

Последнее время организация делает крайне пессимистичные заявления о ситуации с коронавирусом. США приостановили финансирование ВОЗ, обвинив ее в работе на Китай.

Коронавирус в России

Заболели – 57 697;

Умерли – 547;

Выздоровели – 4 420.

Число заболевших коронавирусом в России достигло 57,6 тысячи. Премьер-министр Михаил Мишустин посчитал неудовлетворительной подготовку регионов к эпидемии. По его словам, власти на местах отнеслись к ситуации "формально", а выделенные из федерального бюджета деньги на борьбу с COVID-19 тратятся слабо.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию. Это поможет отслеживать транспортные потоки, считает он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 31 981;

Умерли – 191;

Выздоровели – 1 838.

В Москве коронавирус выявили у 31981 человека. В случае, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то власти начнут прорабатывать дополнительные ограничительные меры, заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Но доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева считает, что Москва готова к отмене карантина. В городе развернуты дополнительные места для заболевших, создано большое количество реанимационных коек, закуплены аппараты ИВЛ, отметила она. "С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", – сказала Малышева в прямом эфире в Instagram.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва31 9811911 838
Россия57 6975474 420
США760 42242 12364 233
Весь мир2 493 520171 205580 648

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 23 апреля 2020, 00:03

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