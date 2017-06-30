Семейная драма Виктории Толстогановой

В Подмосковье завершились съемки многосерийной остросюжетной драмы "Жена полицейского" режиссера Александра Соловьева. Главные роли в проекте исполнили обладательница премии "Золотой орел" Виктория Толстоганова и заслуженный артист России Виталий Кищенко. Также в картине задействована звезда "Сладкой жизни" Лукерья Ильяшенко.

Толстоганова играет Леру Валецкую – домохозяйку, посвятившую себя детям и любимому супругу Виктору (Виталий Кищенко), майору полиции. В один миг счастливая жизнь героини рушится – она узнает, что ее супруг вовсе не тот, за кого себя выдает. Незаконные дела и двойная жизнь – увидеть истинное лицо любимого человека Лере помог молодой оперативник Глеб Смыслов. Теперь Валецкой и ее мужу предстоит решить, готовы они остаться семьей и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке – друзьям из прошлой жизни Виктора.