В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

Проект обновления зданий 1920–1930-х годов предусматривает сохранение их архитектурных особенностей.

В Москве согласовали проекты капитального ремонта двух знаковых зданий в поселке Дубровка Южнопортового района. Работы пройдут в домах 2а и 4б на 1‑й Дубровской улице. Они входят в состав градостроительного ансамбля, возведенного в середине 1920‑х — начале 1930‑х годов. Эти здания — не просто жилые дома, а важные элементы архитектурного наследия столицы, отражающие стиль конструктивизма, для которого характерны строгая геометрия и рациональное использование пространства.

Исторически ансамбль поселка Дубровка включал 25 четырех‑ и пятиэтажных зданий и был одним из крупнейших рабочих микрорайонов своего времени. Дом 2а на 1‑й Дубровской улице — пятиэтажное кирпичное строение, созданное в 1927–1929 годах по проекту архитекторов Валентина Бибикова и Евгения Шервинского. Дом 4б, возведенный в 1926 году по замыслу Александра Мостакова, также представляет собой пятиэтажную постройку, сохранившую до наших дней черты оригинальной архитектуры.

Предстоящий капремонт — это не просто обновление инженерных систем, а комплексная работа по сохранению исторического облика зданий. В подъездах проведут масштабную реставрацию, в том числе обновят штукатурные поверхности стен, потолков, оконных и дверных откосов, а также нижней части лестничных пролетов. Специалисты заменят стяжки и напольное покрытие; окрасят ограждения лестниц, обновят поручни; установят новые тамбурные и входные двери, а также современные почтовые ящики. На крышах заменят покрытие.

Особое внимание уделят фасадам. Их очистят от загрязнений и старых красочных наслоений, после чего кирпичные поверхности обработают биоцидными и обессоливающими составами, предотвращающими разрушение материала. Декоративные элементы тщательно расчистят, восстановят их геометрию в местах сколов и нанесут новый штукатурный слой. Завершающим этапом станет покраска фасадов, которая подчеркнет архитектурные особенности зданий.

Важнейшая задача специалистов — сохранить первозданный вид исторических зданий. Как отмечают в Фонде капитального ремонта Москвы, конструктивистский стиль, в котором выполнены дома поселка Дубровка, является неотъемлемой частью архитектурного облика столицы. Каждое решение в рамках ремонта принимается с учетом необходимости бережного отношения к наследию: современные технологии сочетаются с реставрационными методами, позволяющими сохранить аутентичность построек.

Этот проект — пример того, как столица совмещает заботу о комфорте жителей с сохранением исторической памяти. Капремонт не просто продлит срок службы зданий, но и позволит будущим поколениям увидеть, как выглядели рабочие микрорайоны Москвы почти сто лет назад.