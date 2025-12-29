В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе
В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов
176

Проект обновления зданий 1920–1930-х годов предусматривает сохранение их архитектурных особенностей.

В Москве согласовали проекты капитального ремонта двух знаковых зданий в поселке Дубровка Южнопортового района. Работы пройдут в домах 2а и 4б на 1‑й Дубровской улице. Они входят в состав градостроительного ансамбля, возведенного в середине 1920‑х — начале 1930‑х годов. Эти здания — не просто жилые дома, а важные элементы архитектурного наследия столицы, отражающие стиль конструктивизма, для которого характерны строгая геометрия и рациональное использование пространства.

Исторически ансамбль поселка Дубровка включал 25 четырех‑ и пятиэтажных зданий и был одним из крупнейших рабочих микрорайонов своего времени. Дом 2а на 1‑й Дубровской улице — пятиэтажное кирпичное строение, созданное в 1927–1929 годах по проекту архитекторов Валентина Бибикова и Евгения Шервинского. Дом 4б, возведенный в 1926 году по замыслу Александра Мостакова, также представляет собой пятиэтажную постройку, сохранившую до наших дней черты оригинальной архитектуры.

Предстоящий капремонт — это не просто обновление инженерных систем, а комплексная работа по сохранению исторического облика зданий. В подъездах проведут масштабную реставрацию, в том числе обновят штукатурные поверхности стен, потолков, оконных и дверных откосов, а также нижней части лестничных пролетов. Специалисты заменят стяжки и напольное покрытие; окрасят ограждения лестниц, обновят поручни; установят новые тамбурные и входные двери, а также современные почтовые ящики. На крышах заменят покрытие.

Особое внимание уделят фасадам. Их очистят от загрязнений и старых красочных наслоений, после чего кирпичные поверхности обработают биоцидными и обессоливающими составами, предотвращающими разрушение материала. Декоративные элементы тщательно расчистят, восстановят их геометрию в местах сколов и нанесут новый штукатурный слой. Завершающим этапом станет покраска фасадов, которая подчеркнет архитектурные особенности зданий.

Важнейшая задача специалистов — сохранить первозданный вид исторических зданий. Как отмечают в Фонде капитального ремонта Москвы, конструктивистский стиль, в котором выполнены дома поселка Дубровка, является неотъемлемой частью архитектурного облика столицы. Каждое решение в рамках ремонта принимается с учетом необходимости бережного отношения к наследию: современные технологии сочетаются с реставрационными методами, позволяющими сохранить аутентичность построек.

Этот проект — пример того, как столица совмещает заботу о комфорте жителей с сохранением исторической памяти. Капремонт не просто продлит срок службы зданий, но и позволит будущим поколениям увидеть, как выглядели рабочие микрорайоны Москвы почти сто лет назад.

29 декабря 2025, 14:11
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки
Памятник конструктивизма на улице Пруд?Ключики капитально обновят. Часть исторического ансамбля бывшего рабочего поселка Дангауэровка в районе Лефортово – многоквартирный дом №5 на улице Пруд‑Ключики капитально отремонтируют.

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"
Как зрелый возраст становится временем интересных открытий и ярких побед. В знаменитом Охотничьем домике Нескучного сада состоялся финал новогодней игры «Что? Где? Когда?» для участников проекта «Московское долголетие».

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского
Прогулка по столице превращается в путешествие по памятным местам талантливых людей. На портале «Узнай Москву» появился необычный прогулочный маршрут, который позволяет взглянуть на столицу глазами главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков
Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий. В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство.

