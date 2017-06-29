Последняя фотосессия Олега Яковлева

Олегу Яковлеву было всего отмерено всего 47 лет... Светлый, улыбчивый, позитивный, открытый – таким мы его запомним. Он любил жизнь, был полон планов, хотел все успеть. Недавно Яковлев поучаствовал в очень красивой и стильной фотосессии – разные образы, костюмы, настроение. Никто не думал тогда, что эти кадры окажутся последними. Съему Dni.Ru предоставила Александра Куцевол – возлюбленная певца.