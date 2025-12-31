Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто

Новый год – отличное время для перемен. Такого мнения придерживается и Анна Седокова.

Певица поделилась в соцсетях постом, в котором показала не только новый цвет волос, но и стильный наряд. "Перемены — это легко и просто", — написала она.

На опубликованном снимке Седокова предстала в черном наряде, украшенном сверкающими пайетками. Однако главной изюминкой образа стала новая прическа: длинные волосы певицы были окрашены в холодный блонд. Яркий макияж в стиле "смоки айс" добавил образу загадочности, а взгляду — выразительности.

Впрочем, изменения в имидже Анны Седоковой не стали неожиданностью для ее подписчиков, хотя многие из них не узнали артистку. Многие отметили, что новый цвет волос прекрасно подчеркивает ее черты лица и придает образу дополнительную яркость.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы обнародовала новые подробности трагического ухода спортсмена. Близкие получили доступ к мобильным телефонам баскетболиста. Как утверждает Гаврилова, выяснилось, что Анна заставила Яниса подписать фиктивный брачный договор, который оставлял ей все активы.

Певицу до сих пор критикуют за то, что она, по мнению многих, избегает ответственности за свои действия. Адвокат семьи Тиммы отметила, что накануне трагедии Анна покинула Россию и отправилась в Майами. Многие восприняли это как трусливое бегство от проблем и критики.