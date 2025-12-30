Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры

Певица Лариса Долина отказалась отдать ключи покупательнице квартиры Полине Лурье.

Новый виток конфликта длится с тех пор, как Лурье, которая приобрела жилье, обратилась к Долиной с просьбой освободить квартиру до 30 декабря. Однако артистка решила отложить свой переезд, назначив новую дату — 5 января.

Подобное решение стало неожиданным для Лурье, поскольку она рассчитывала на быстрое разрешение вопроса. По информации адвоката девушки, певица начала вывозить свои вещи из квартиры еще 26 декабря. В тот день часть имущества была загружена в автомобиль и вывезена. Тем не менее, несмотря на это, Долина не спешит покидать квартиру, отмечает телеграм-канал "112".

Интересно, что в данном конфликте не планируется использование судебных приставов для выселения Долиной. Адвокат Лурье подчеркнула, что клиентка хочет решить вопрос мирным путем, не прибегая к крайним мерам.

Напомним, 16 декабря Верховный суд России рассмотрел жалобу Лурье и отменил предыдущие решения судов по этому делу. Суд подтвердил право собственности на квартиру за Полиной Лурье, тем самым подчеркнув ее законные права на жилье. Суд обязал Долину и ее близких покинуть квартиру в ближайшее время, однако певица продолжает игнорировать это требование.