Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники

Вывоз отходов, безопасность, уборка – в центре внимания коммунальщиков все ключевые направления работы.

В преддверии новогодних и рождественских праздников московские коммунальные службы Москвы переходят на особый режим работы. С 31 декабря по 11 января включительно город будет жить по усиленному графику — такие меры помогут обеспечить чистоту, безопасность и бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения мегаполиса.

Одна из ключевых задач — контроль за вывозом мусора. В праздничные дни объем отходов на контейнерных площадках традиционно растет, поэтому городские службы заранее мобилизуют дополнительные ресурсы. На линию выйдут резервные единицы спецтехники, а к работе привлекут дополнительный персонал. За оперативным устранением перенакопления отходов будут следить 10 аварийных бригад регионального оператора. График вывоза мусора останется четким и предсказуемым: спецтранспорт будет приезжать в соответствии с временными интервалами, указанными на информационных табличках у каждой контейнерной площадки.

При этом столица не забывает о долгосрочной экологической повестке. Уже шесть лет в Москве действует программа раздельного сбора мусора, и ее результаты впечатляют: только за январь – сентябрь 2025 года на переработку направили около 1,3 млн тонн вторсырья. Праздник — не повод отступать от этих принципов, соответственно, раздельный сбор будет продолжаться в штатном режиме и в период зимних каникул.

Безопасность горожан тоже под особым контролем. В период новогодних выходных усилят надзор за:

противопожарным состоянием жилого и нежилого фонда;

работой электросетевых объектов;

антитеррористической защищенностью инженерно‑коммунальной и топливно‑энергетической инфраструктуры.

Пожарно‑спасательные подразделения, аварийно‑восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов перейдут в режим повышенной готовности. Все системы ресурсообеспечения имеют необходимый резерв мощности, что гарантирует надежность подачи тепла, света и других коммунальных услуг.

Не останется без внимания и городская среда. Уборке дорог, пешеходных зон, дворов и общественных пространств уделят повышенное внимание. Для этого задействуют как коммунальную технику, так и бригады ручной уборки — чтобы москвичи и гости города встречали Новый год в чистом и ухоженном мегаполисе. Таким образом, Москва готовится встретить праздники во всеоружии: от своевременного вывоза мусора до круглосуточной готовности аварийных служб. Все это — ради того, чтобы новогодние дни прошли комфортно, безопасно и без неприятных сюрпризов.