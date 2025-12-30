"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов

Гуманитарные посылки от москвичей получат и бойцы СВО.

Новый год – это время, когда у всех должно быть радостное настроение. Создать атмосферу праздника для воспитанников детских домов и приютов Луганской и Донецкой народных республик постарались волонтеры Южного административного округа (ЮАО) Москвы. Они собрали для ребят сладости, игрушки, настольные игры, наборы для школы и творчества. Эти подарки дети получили во время веселых новогодних утренников, организованных активистами.

Поздравили волонтеры ЮАО и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Жители всех районов округа приняли активное участие в сборе посылок. В рамках проекта «Зима в Москве» они приносили вещи в пункты сбора, расположенные рядом с катками, в том числе новую одежду и обувь для мальчиков и девочек всех возрастов, книжки, раскраски, цветные карандаши, конфеты в ярких новогодних коробочках и, конечно, игрушки и настольные игры.

Волонтеры также побывали в семейных центрах в Луганске, Алчевске, Стаханове и Свердловске, Краснодонском детском доме-интернате, Перевальской специальной (коррекционной) школе-интернате и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Харцызска. При поддержке администраций новых территорий активисты организовали 28 адресных поздравлений. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили подарки, о которых они написали Деду Морозу.

В городе Макеевка добровольцы посетили мобилизованных из Москвы пехотинцев и передали бойцам посылки с медицинскими и гигиеническими принадлежностями, теплыми вещами и строительным инвентарем, собранные силами жителей ЮАО на площадках проекта «Зима в Москве».

Пункты приема гуманитарной помощи в рамках проекта «Зима в Москве» будут работать а Москве до 28 февраля 2026 года, в том числе сбор вещей и продуктов для формирования посылок для бойцов специальной военной операции и детей прифронтовых регионов организован на трех катках юга столицы в Донском районе, Царицыне и Нагатинском Затоне.

Проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину.