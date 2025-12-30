Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Вторник 30 декабря

Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода

Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода
76

От зимней консервации до весеннего запуска – специалисты по обслуживанию столичных фонтанов работают круглый год.

Пока московские улицы укутаны снегом, за кулисами городской жизни не прекращается забота о фонтанах. Специалисты комплекса городского хозяйства ежедневно следят за их состоянием, в том числе в зимний период.

Главная задача в холодное время года – не допустить повреждений и сохранить работоспособность инженерных систем. Мастера регулярно прочищают стоки, проверяют насосы, осматривают конструктивные и декоративные элементы. Особое внимание уделяют электротехническому оборудованию, системам вентиляции и отопления насосных станций. Отдельная забота — дренажные насосы: их тщательно контролируют, чтобы талые воды не превратились в ледяные ловушки.

Некоторые объекты требуют повышенного внимания. Так, светомузыкальный фонтан в музее‑заповеднике «Царицыно» на зиму укрывают воздухоопорным куполом. Здесь сотрудники ГБУ «Гормост» дежурят круглосуточно: в непогоду очищают купол от снега и наледи. Если осадки превышают допустимую толщину, конструкцию экстренно опускают, а команда из 20 человек оперативно убирает накопившиеся массы.

Такая бдительность не случайна: плановое зимнее обслуживание — это инвестиция в будущее. Оно не только защищает фонтаны от сезонных угроз, но и упрощает их подготовку к весеннему старту. Когда приходит тепло, начинается новый этап — расконсервация. С таянием снегов специалисты снимают защитные конструкции, очищают чаши и декор от отложений, накопившихся за зиму. Поверхности промывают под высоким давлением, настраивают форсунки, проверяют подсветку. При необходимости проводят локальные восстановительные работы: обновляют облицовку чаш и парапетов, подкрашивают элементы, тестируют системы фильтрации и безопасности.

К концу апреля фонтаны вновь оживают, чтобы радовать москвичей и туристов безупречным внешним видом и надежной работой. Сложные гидротехнические сооружения встречают новый сезон готовыми к ежедневной нагрузке — и к восхищенным взглядам прохожих. Так, благодаря круглогодичной заботе московские фонтаны остаются не просто элементами городского ландшафта, а настоящими центрами общественного притяжения и даже символами города, возле которых хочется бывать почаще, назначать встречи и делать памятные фото.

30 декабря 2025, 11:08
Фото: mos.ru
