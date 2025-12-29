Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру

Предлагаем проверить свои знания. В новом тесте вы сможете определить, насколько хорошо вы знакомы с советским кинематографом.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Утренние всадники
Б) Утро
В) Утреннее шоссе
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Утро долгого дня
Б) Утренний обход
В) Ранее, ранее утро
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Юности первое утро
Б) Хмурое утро
В) Утренние поезда
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Зимнее утро
Б) И снова утро
В) И был вечер, и было утро...
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Утро без отметок
Б) Утро вечера мудренее
В) Тревожное утро
Правильные ответы:
1. — В) Утреннее шоссе
2. — В) Ранее, ранее утро
3. — А) Юности первое утро
4. — А) Зимнее утро
5. — Б) Утро вечера мудренее