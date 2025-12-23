Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Пока Алла Пугачева покупает виллы в Европе и делает громкие заявления, в России пытаются разгадать ее главный секрет. Кто платит за эту красивую жизнь и антироссийскую риторику?



Новый виток скандала вокруг Аллы Пугачевой раскрутил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В эфире подкаста у главы ФПБК Виталия Бородина он предположил, что беглые олигархи вроде Михаила Ходорковского* могут поддерживать певицу финансово. Но зачем?

"Это делается в надежде, что она до сих пор популярна и может влиять на мнение. Другое дело, что это давно не так", — заявил Вассерман.

По его мнению, Пугачева страдает "слепотой эмигранта" — судит о России по старым воспоминаниям, полностью оторвавшись от реальности. А ее спонсоры просто не понимают, что ее влияние давно сошло на нет.

Но пока Вассерман строит теории, всплыли реальные цифры, которые и раскрывают тот самый "грязный секрет". Виталий Бородин, который требует лишить Пугачеву звания народной артистки, уверен: "Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России".

А деньги певице действительно нужны. Недавно, по сообщениям СМИ, она приобрела виллу в Болгарии за 515 тысяч евро (около 48 млн рублей). Откуда такие средства у пенсионерки, пусть и знаменитой?

Ответ оказался до банального прост и циничен. Главный источник доходов Пугачевой — это не тайные спонсоры.

Пенсия: около 67 тысяч рублей в месяц (с учетом надбавок за звание).

Авторские отчисления: по оценкам экспертов, минимальный годовой доход певицы от роялти за ее песни, которые продолжают звучать в России, составляет около 28 миллионов рублей.

И вот он — главный парадокс. Пугачева может критиковать страну, обелять террористов и делать любые политические заявления. Но платит за ее виллы, за ее жизнь за границей и, по сути, за саму возможность делать эти заявления, российский слушатель. Каждый раз, когда ее песня звучит на радио, в кафе или на корпоративе, на ее счет капает копейка.

Эта информация вызвала волну негодования в сети. Пользователи шокированы тем, что человек, публично выступающий против своей страны, продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых ее "бенефициаров".

*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.