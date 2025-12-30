"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка

Одна неосторожная публикация в соцсетях спровоцировала волну слухов, которые неожиданно оказались правдой.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня снова оказалась в центре внимания. Поводом стала обычная сторис в запрещенной социальной сети, после которой на телеведущую буквально накинулись подписчики с одним и тем же вопросом: не беременна ли она? Проницательность аудитории поразила звезду до глубины души.

Виктория не стала отмалчиваться и сделала откровенное признание в своем личном Telegram-канале. Она подтвердила, что фанаты словно прочитали ее мысли.

"Я в шоке, как вы меня чувствуете. Я ведь планирую…" — написала Боня, намекнув на скорое пополнение и пообещав в ближайшее время раскрыть все подробности этого важного решения.

Однако главная интрига кроется в том, кто может стать отцом будущего малыша. Ранее Виктория весьма бурно отреагировала на новость о том, что основатель Telegram Павел Дуров готов оплатить процедуру ЭКО женщинам, желающим родить от него. Тогда телеведущая публично заявила, что «созрела» снова стать мамой, и вполне серьезно задалась вопросом, где можно получить биологический материал бизнесмена. Теперь, сопоставляя эти два заявления, поклонники гадают: действительно ли Боня решила перейти от слов к делу и открыла "охоту" на гены миллиардера?