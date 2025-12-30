По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта

Юным москвичам доступны лыжные секции с трех лет.

В конце декабря любители лыжного спорта отмечают особый праздник – 29 декабря 1895 года (по новому стилю) состоялось торжественное открытие Московского клуба лыжников, положившего начало официальному объединению приверженцев этого зимнего вида спорта. За прошедшие годы лыжные гонки прошли путь от увлечения энтузиастов до массового спорта, прочно заняв второе место по популярности после хоккея.

Сегодня Москва может гордиться развитой лыжной инфраструктурой: в городе действует 443 специализированные зоны для занятий. Число поклонников этого вида спорта продолжает расти — сейчас им регулярно занимаются 46,9 тысячи москвичей.

Для тех, кто хочет приобщиться к лыжным гонкам, открыты бесплатные секции Департамента спорта города Москвы. Юные спортсмены могут начать занятия уже с трех лет. Например, взрослых и ребят от 3 до 17 лет и взрослых ждут в селе Клёново, в спортивном комплексе «Десна» (Щербинка, поселок Знамя Октября) принимают детей от 5 до 8 лет; на лыжной трассе в районе Вороново (поселок ЛМС) открыты группы для ребят от 3 до 17 лет и от 9 до 17 лет. Записаться в секции можно через портал «Московский спорт» в разделе «Сервисы» — это простой и удобный способ начать путь в лыжном спорте.

Наряду с массовым спортом в столице активно развивается профессиональное направление. Столичные лыжники регулярно подтверждают свой высокий уровень на всероссийских соревнованиях. В 2025 году они завоевали 18 медалей первенства России и 4 награды Кубка России. Особого успеха добилась Елизавета Маслакова, ставшая чемпионкой России в масс‑старте классическим стилем. Всего в этих престижных соревнованиях московские спортсмены получили 5 наград.

Начать профессиональную спортивную карьеру можно с 9 лет — именно с этого возраста ведется набор в спортивные школы на отделение лыжных гонок. Для поступления необходимо подать документы и успешно пройти вступительные испытания. Записаться на них также можно через портал «Московский спорт».



Важно, что лыжный спорт в Москве продолжает развиваться, сохраняя традиции и открывая новые горизонты для любителей и профессионалов.