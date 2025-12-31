Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
10046

Включаем таймер на три часа. Поехали!

Часы тикают все громче, список дел длиннее, чем финальные титры "Властелина колец", а до прихода гостей (или просто до боя курантов) осталось всего ничего. Без паники. Выдохните. Наш план — это не инструкция по созданию идеального праздника для глянцевого журнала. Это спасательный круг для тех, кто хочет встретить Новый год весело, вкусно и без нервного срыва.

Часы 1 и 2: кухня, стол и напитки

Это самый затратный по времени блок, поэтому начнем с него. Наша цель — быстрые, но эффектные блюда. Забудьте о сложносочиненных салатах и горячем, которое требует шести часов в духовке.

1. Закуски, которые готовятся почти сами

Выберите 2-3 варианта из этого списка. Они готовятся параллельно за 20-30 минут.

    Рулетики из лаваша с творожным сыром и зеленью.

    Что нужно: тонкий лаваш, 200 г творожного сыра, пучок укропа, 1-2 зубчика чеснока (по желанию).

    Что делать: смешать сыр с мелко нарезанным укропом и выдавленным чесноком. Равномерно намазать на лаваш, плотно свернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Перед подачей нарезать на роллы толщиной 2-3 см.

      Канапе "Капрезе на шпажках". Выглядит нарядно, готовится за 5 минут.

        Что нужно: помидоры черри, маленькие шарики моцареллы, свежий базилик, оливковое масло, бальзамический соус.

          Что делать: нанизать на маленькие шпажки по одному помидору, листику базилика и шарику моцареллы. Сбрызнуть оливковым маслом и каплей бальзамика перед подачей.

            Тарталетки с "ленивой" начинкой. Готовые тарталетки — ваше спасение.

            Что нужно: упаковка тарталеток, начинка на выбор (красная икра, икорная паста, любой паштет, салат из крабовых палочек).

            Что делать: просто наполнить тарталетки выбранной начинкой и украсить веточкой петрушки или укропа.

            2. Праздничные напитки за 1 минуту

            Пока закуски охлаждаются, смешаем коктейли.

              Алкогольный: "Мандариновое настроение".

              Налейте в бокал для шампанского 50 мл свежевыжатого мандаринового сока и доверху долейте охлажденным игристым вином. Просто, ароматно и очень по-новогоднему.

                Безалкогольный: "Имбирный физз".

                Высокий стакан наполните льдом, налейте имбирный эль или лимонад, добавьте дольку лайма и веточку розмарина или мяты для аромата.

                Следующие 30 минут: атмосфера и магия

                Еда — это важно, но настроение создают детали.

                Правильный свет. Выключите яркий верхний свет. Включите торшеры, настольные лампы и, конечно, гирлянды. Разложите их не только на елке, но и на подоконнике, полках или просто положите в прозрачную вазу.

                Новогодний аромат. Положите в небольшую кастрюльку кожуру апельсина или мандарина, палочку корицы, пару звездочек аниса, залейте водой и поставьте на медленный огонь. Через 10 минут ваш дом наполнится волшебным ароматом праздника.

                Плейлист для настроения. Не тратьте время на подбор песен. Просто включите готовый новогодний плейлист на любом музыкальном сервисе. Фрэнк Синатра, Wham!, Мэрайя Кэри — пусть они работают, пока вы отдыхаете.

                Последние 30 минут: время для себя

                Самая важная часть плана.

                Экспресс-душ. Ничто так не освежает и не снимает усталость, как быстрый душ.

                Праздничный наряд. Достаньте то самое платье или уютный свитер с оленями. Переодеваясь, вы психологически переключаетесь с режима "заботливая хозяйка/хозяин" в режим "гость на собственной вечеринке".

                Бокал для себя. Налейте себе бокал того самого "Мандаринового настроения", включите любимый новогодний фильм фоном и просто посидите 5 минут в тишине.

                Таймер

                Вы это сделали. У вас есть вкусные закуски, накрытый стол, в доме царит праздничная атмосфера, а вы выглядите и чувствуете себя отдохнувшим. Помните, главный ингредиент вашего праздника — это ваше хорошее настроение, а не идеально нарезанный оливье.

                С наступающим Новым годом!

                

                31 декабря 2025, 09:11
                Фото: freepik.com
                "ДНИ.РУ"

