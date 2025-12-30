Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей

Московские специалисты помогли спасенным животным восстановить естественный цикл жизни.

В конце декабря Московский зоопарк отметил тихую, но значимую победу: гималайский медведь Вася, постоянный герой онлайн‑трансляций, впервые с момента поступления в зоопарк погрузился в полноценную зимнюю спячку. Это событие стало результатом трехлетнего пути восстановления группы медведей, чья история начиналась весьма печально.

Троих истощенных гималайских медведей — Васю, Бефану (Фаню) и Бабулю – доставили в Московский зоопарк в конце 2022 года. Их изъяли у контрабандистов, где они долгое время провели в тесных клетках, лишенные не только простора, но и возможности следовать природным ритмам. Ни один из них никогда прежде не впадал в спячку — тревожный сигнал, говоривший о глубоком нарушении естественного поведения.

Перед зоологами и ветеринарами встала непростая задача: не просто вернуть медведям физическое здоровье, но и восстановить поведенческие паттерны, заложенные природой. Для каждого животного разработали индивидуальную программу, где учитывались и особенности питания, и нюансы обустройства пространства, и даже психологический комфорт.

Подготовка к спячке — процесс долгий и деликатный. Уже с середины августа рацион медведей начинают обогащать: объем пищи увеличивают на 10–20 %, чтобы к зиме животные накопили необходимый жировой запас. Осенью в меню появляется больше белка и полезных жиров: орехи, сухофрукты, личинки жуков (зофобас), жирные сорта рыбы (кета, горбуша). К моменту засыпания Вася и Бефана достигли здорового веса в 160–170 килограммов.

Для зимнего сна медведям оборудовали специальные берлоги с подстилкой из соломы и древесной стружки. Температуру в помещениях выставили на уровне от 0 до +5 °C, а в зоне зимовки соблюдают почтительную тишину: сон медведей чуткий, и любой резкий звук может их разбудить.

Параллельно с гималайскими медведями в спячку погрузился и бурый медведь Гром. Он прибыл в Москву осенью 2022 года из Кременной (ЛНР), где жил на территории завода под опекой сотрудников. По всей видимости, до переезда он никогда не впадал в спячку. В зоопарке его разместили в центре воспроизводства редких видов, где он впервые и уснул зимой. Осенью 2024 года Гром переехал на городскую территорию зоопарка — и вновь успешно впал в спячку, что стало доказательством его полной адаптации.

Сейчас в зимнем сне пребывают пятеро: Вася, Бефана, Бабуля, Аладдин и Гром. Их спокойный сон — не просто биологический процесс, а зримый итог кропотливой работы специалистов. Это подтверждение того, что даже животные с тяжёлой судьбой могут вернуться к естественному образу жизни, если им дать время, заботу и правильные условия.

Пробуждение ожидается с приходом весеннего тепла — ориентировочно в марте. А пока гости зоопарка и зрители онлайн‑трансляций могут наблюдать за другими обитателями медвежьей семьи: белой медведицей Айкой, малайскими медвежатами Машей, Лучиком и Звездочкой, большими пандами Жуи, Диндин и Катюшей.