66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке

Главная сенсация праздничного вечера случилась не на сцене, а за одним из гостевых столиков.

Юморист Михаил Грушевский отмечал свой день рождения в элегантном столичном ресторане Regent. По сложившейся традиции, артист вместе с супругой Евгенией устроили теплый прием для близких, выступая своеобразным "разогревом" перед появлением Деда Мороза. Однако все внимание гостей довольно быстро переключилось с именинника на одного из его самых давних друзей.

Дмитрий Дибров, который дружит с Грушевским уже 30 лет, никогда не пропускает семейные праздники юмориста. Но в этот раз 66-летний телеведущий пришел не один. Он воспользовался поводом, чтобы официально представить собравшимся свою новую даму сердца, тем самым перестав скрывать эти отношения.

Избранницей шоумена оказалась 43-летняя Екатерина Гусева — известный нутрициолог и мама троих детей. Их знакомство, судя по всему, началось с заботы о здоровье: именно Екатерина в свое время помогла Диброву сбросить лишний вес и постройнеть. Теперь же их общение переросло в нечто большее.

Михаил Грушевский высоко оценил выбор друга. Он отметил, что Екатерина — девушка из интеллигентной московской семьи с прекрасным образованием и является очень интересным собеседником. Гости вечера также заметили, что пара смотрится удивительно гармонично и общается на одном интеллектуальном уровне. Судя по счастливым лицам на совместных фото, Дмитрий Дибров входит в новый год с совершенно новыми планами и новой любовью.