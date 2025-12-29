Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?

Певица Слава всегда славилась своей прямотой и эмоциональностью. Недавно артистка не удержалась и записала видеообращение, в котором выразила свою радость и поздравила Полину Лурье после того, как та выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде.

Она уверена, что именно её публичная поддержка сыграла ключевую роль в создании общественного резонанса вокруг этой ситуации. "Мне позвонила Полина и ее адвокат Светлана. Они сказали: "Спасибо вам большое“. Я никогда не жду благодарностей, но это было приятно", — делила впечатлениями певица.

Артистка отметила, что ее участие в этом деле стало толчком для многих людей, которые начали обсуждать ситуацию и поддерживать Лурье. Слава также подчеркнула, что ее смелость в высказываниях о Ларисе Долиной вызывает восхищение у коллег.

"Мне звонят артисты и спрашивают: "Как тебе не страшно?“ Я просто говорю правду", — рассказала она.

Ведущий Азамат Мусагалиев задал вопрос о том, получала ли Слава звонки от Долиной. На это певица ответила с иронией: "Я думаю, если со мной что-то случится в ближайшее время, тогда да".

Артистка призналась, что не смогла следить за трансляцией судебного заседания из-за плотного рабочего графика. Она была скептически настроена по поводу исхода дела и не верила, что оно может закончиться в пользу Лурье. "Я работала, и моя помощница периодически присылала мне скриншоты. Честно говоря, я не верила до последнего", — сообщила Слава.

Однако на этом скандал не закончился. Слава сообщила, что ей угрожают судебные иски за ее высказывания о Долиной. "На меня хотят подать в суд за то, что я матерюсь рядом с народной артисткой. Если за слово "*******" будут судить… Я готова отсиживать 15 суток с адекватными людьми, чем стоять на сцене с такими", — категорично заявила она.