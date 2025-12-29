"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году.

Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте. Поэтому первый день 2026 года в Москве начнется с особого события — 1 января в 12:00 на стадионе парка «Останкино» беговое сообщество столицы отправится в символический забег. Участникам, кто уже совершит маленький подвиг, выйдя из дома до обеда после новогодней ночи, предстоит преодолеть дистанцию в 2026 метров — число, соответствующее цифрам наступившего года, что придает мероприятию особенный смысл и превращает обычную тренировку в ритуал начала нового жизненного этапа, призванный вдохновить горожан на исполнение заветных желаний.

Подготовка к старту начнется незадолго до мероприятия. В 11:40 на площадке у стадиона все желающие смогут получить стартовый номер, чтобы написать на нем о своей самой заветной мечте. Это не соревнование на скорость, а осознанное движение вперед — неважно, побежит участник или пойдет шагом, главное — сделать первый, самый важный шаг к желаемому. Такой подход создает особую атмосферу единства: каждый участник становится частью общего потока людей, стремящихся к своим целям.

Участие в забеге бесплатное, но требует предварительной регистрации. Это условие позволит организаторам обеспечить комфорт и безопасность участников, грамотно распределить потоки людей и создать продуманную инфраструктуру мероприятия.

«Забег обещаний» — не просто спортивное событие, а часть масштабного проекта «Зима в Москве», который объединяет горожан через культурные, образовательные и спортивные инициативы. В рамках этого проекта подобные мероприятия становятся точками притяжения для москвичей и гостей столицы всех возрастов, формируя атмосферу взаимоподдержки и вдохновения.

При этом символизм «Забега обещаний» выходит за рамки спортивного мероприятия: он напоминает, что новый год — это не только календарная дата, но и возможность начать что‑то важное, поверить в себя и сделать первый шаг к изменениям. В этот день парк «Останкино» превратится в пространство, где мечты обретают форму, а движение становится метафорой личного роста.

Проведение спортивных мероприятий на площадках ВДНХ соответствует стратегическим задачам развития столицы до 2030 года.