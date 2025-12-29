Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы "Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы "Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеруОпубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков
116

Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий.

В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство. Здесь старинные особняки и дворянские имения становятся не просто архитектурными памятниками, а настоящими проводниками в прошлое, где история переплетается с современностью.

Ключевая идея фестиваля — сделать наследие столицы доступным и увлекательным для каждого. Зимний маршрут «Москва усадебная» включает 14 исторических объектов: от особняка Хитрово на Арбате до музея‑усадьбы Толстого в Хамовниках. Участники получают маршрутную карту, с которой отправляются в путешествие по старинным улицам. Первый штамп ставится на любой фестивальной площадке, а дальше начинается настоящая игра: чем больше усадеб посетит гость, тем ценнее подарок он сможет получить.

К примеру, на флагманской площадке в музее‑заповеднике «Коломенское» действует следующая система вознаграждений:

  • 5 штампов — фирменный чай «Москва»;
  • 7 штампов — термокружка «Москва»;
  • 14 штампов — аудиоколонка «Москва».

Аналогичные призы за пять отметок доступны в туристических информационных центрах парка «Зарядье» и на Тверской площади. Присоединиться к фестивалю можно до 28 февраля, что дает гостям достаточно времени для неспешных прогулок и открытий.

Особую атмосферу создают аудиогиды и аудиоспектакли, озвученные звездами театра и кино. В Басманном районе звучит голос Сергея Чонишвили, который проводит слушателей через века, раскрывая тайны района и его современную культурную жизнь. Дополняет картину подкаст москвоведа Олега Фочкина с рассказами о самых неожиданных уголках местности.

Для любителей интерактивных форматов подготовлены аудиоспектакли:

  • «Легенда о тумане» с Максимом Авериным;
  • «Страницы памяти» с Елизаветой Арзамасовой;
  • «Хамовники: семейные хроники» с Григорием Верником;
  • «Культурная память Арбата: пять эпох на одной улице» с Вячеславом Чепурченко.

Каждый из этих маршрутов — не просто экскурсия, а полноценное погружение в эпоху, где архитектура, судьбы людей и поэтические образы сплетаются в единую ткань городской истории. При этом организаторы сохраняют баланс между традициями и новаторством. Исторические пространства превращаются в живые декорации, где посетители становятся не пассивными зрителями, а полноправными участниками действия. Театральные постановки, мастер‑классы и интерактивные программы создают эффект присутствия, позволяя гостям буквально прикоснуться к прошлому.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 10:39
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке
Специалисты возвращают исторический облик памятнику архитектуры федерального значения. В самом сердце исторической Москвы идет масштабная работа – реставрация фасадов главного дома городской усадьбы А.

"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы

"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы
Семейный турнир на Воробьевых горах объединил ветеранов СВО, многодетных родителей и юных шахматистов. В сердце зимней Москвы — во Дворце пионеров на Воробьевых горах — состоялось яркое событие в рамках проекта «Зима в Москве»: шахматный турнир «Ход конём».

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

Выбор читателей

27/12СбтРоссияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 27/12СбтКак провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 27/12Сбт54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 27/12СбтВрач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 28/12ВскЭтот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 28/12ВскАвтоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой