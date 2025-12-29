Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий.

В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство. Здесь старинные особняки и дворянские имения становятся не просто архитектурными памятниками, а настоящими проводниками в прошлое, где история переплетается с современностью.

Ключевая идея фестиваля — сделать наследие столицы доступным и увлекательным для каждого. Зимний маршрут «Москва усадебная» включает 14 исторических объектов: от особняка Хитрово на Арбате до музея‑усадьбы Толстого в Хамовниках. Участники получают маршрутную карту, с которой отправляются в путешествие по старинным улицам. Первый штамп ставится на любой фестивальной площадке, а дальше начинается настоящая игра: чем больше усадеб посетит гость, тем ценнее подарок он сможет получить.

К примеру, на флагманской площадке в музее‑заповеднике «Коломенское» действует следующая система вознаграждений:

5 штампов — фирменный чай «Москва»;

7 штампов — термокружка «Москва»;

14 штампов — аудиоколонка «Москва».

Аналогичные призы за пять отметок доступны в туристических информационных центрах парка «Зарядье» и на Тверской площади. Присоединиться к фестивалю можно до 28 февраля, что дает гостям достаточно времени для неспешных прогулок и открытий.

Особую атмосферу создают аудиогиды и аудиоспектакли, озвученные звездами театра и кино. В Басманном районе звучит голос Сергея Чонишвили, который проводит слушателей через века, раскрывая тайны района и его современную культурную жизнь. Дополняет картину подкаст москвоведа Олега Фочкина с рассказами о самых неожиданных уголках местности.

Для любителей интерактивных форматов подготовлены аудиоспектакли:

«Легенда о тумане» с Максимом Авериным;

«Страницы памяти» с Елизаветой Арзамасовой;

«Хамовники: семейные хроники» с Григорием Верником;

«Культурная память Арбата: пять эпох на одной улице» с Вячеславом Чепурченко.

Каждый из этих маршрутов — не просто экскурсия, а полноценное погружение в эпоху, где архитектура, судьбы людей и поэтические образы сплетаются в единую ткань городской истории. При этом организаторы сохраняют баланс между традициями и новаторством. Исторические пространства превращаются в живые декорации, где посетители становятся не пассивными зрителями, а полноправными участниками действия. Театральные постановки, мастер‑классы и интерактивные программы создают эффект присутствия, позволяя гостям буквально прикоснуться к прошлому.