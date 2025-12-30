Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций

До новогодних праздниках осталось всего ничего. Многие все еще задаются вопросом, как украсить праздничный стол так, чтобы он был не только красивым и вкусным, но и полезным для здоровья.

Особенно это актуально для тех, кто следит за своей фигурой. Как избежать традиционных майонезных салатов и тяжелых закусок, которые могут негативно сказаться на самочувствии? Нутрициолог и спортивный тренер Анастасия Ковалева поделилась рекомендациями, которые помогут сделать Новый год не только вкусным, но и легким.

Применяем "правило тарелки"

Одним из основных принципов сбалансированного питания является "правило тарелки", которое можно легко адаптировать для новогоднего стола. Это простой способ контролировать порции и состав пищи без необходимости в приложениях или весах. В новогоднюю ночь ваша тарелка должна быть наполовину заполнена овощами и зеленью. Они могут быть как сырыми, так и запеченными или тушеными — выбирайте то, что вам нравится. Однако лучше избегать жарки во фритюре. Если вам хочется хрустящего, используйте аэрогриль — это отличная альтернатива.

Четверть вашей порции должна состоять из белковых продуктов: курицы, рыбы, яиц или бобовых. Остальную часть можно заполнить сложными углеводами — гречкой, киноа, бурым рисом или цельнозерновым хлебом. Это не просто диета, а образ жизни, который поможет поддерживать здоровье и уровень энергии без строгих ограничений.

Обновляем рецепты классическиих салатов

Если вы не можете представить Новый год без традиционных салатов, не стоит от них отказываться. Можно немного изменить рецепты, чтобы они стали более полезными. Например, вместо майонеза в "Сельди под шубой" или "Оливье" используйте натуральный йогурт или нежирную сметану. А вместо вареной колбасы добавьте отварную куриную грудку или индейку.

Рецепт легкой "Мимозы", который понравится всем:

• Отварите 150 граммов моркови, 100 граммов картофеля и три яйца.

• Все ингредиенты натрите на мелкой терке.

• Откройте баночку консервированного тунца в собственном соку.

• Выложите компоненты слоями, смазывая их заправкой из 100 граммов греческого йогурта, сока половины лимона и чайной ложки горчицы.

• В качестве завершающего слоя посыпьте тертым яичным желтком.

Запекаем и готовим на пару

Запекание в духовке — один из самых полезных способов приготовления пищи. Этот метод позволяет сохранить витамины и минералы в продуктах, а также улучшить их усвояемость. Готовка на пару тоже является отличным вариантом, хотя может показаться менее праздничной. Главное — не перегревать продукты и выбирать постные виды мяса.

Умеренность в употреблении мандаринов

Мандарины, безусловно, символ Нового года, но не забывайте о мере. Цитрусовые могут вызывать аллергические реакции, поэтому важно учитывать суточную норму. Для взрослого человека это около пяти мандаринов в день, для детей — еще меньше.

Не забываем о воде

В новогоднюю ночь легко забыть о питьевом режиме среди всех угощений и напитков. Однако важно помнить о достаточном количестве воды. Она поможет вашему организму справиться с нагрузкой и предотвратит обезвоживание. Постарайтесь выпивать хотя бы полтора литра воды в день, особенно если планируете употреблять алкогольные напитки.