Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

34-летний Никита Пресняков оказался в сложной финансовой ситуации, проживая в США.

Сын знаменитой певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой нарушил молчание и поделился своими переживаниями на фоне слухов о своих проблемах с деньгами. Эмиграция оказалась для молодого артиста не такой простой, как он ожидал — долги растут с каждым днем.

Пресняков, который всегда был известен своим позитивным настроем и энергией, теперь вызывает беспокойство у своих поклонников. "Жизнь коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно", — сообщил он в социальных сетях.

Теперь Никита пытается справиться с трудностями, которые возникли после расставания с женой Аленой Красновой. Развод стал для него настоящим ударом, а ситуация с работой и финансами только усугубила его состояние.

Недавно стало известно, что имущество Никиты в России — квартира в Варсонофьевском переулке — находится под залогом у банка. Кредит, который он не может погасить, добавляет дополнительное давление на его финансовое положение. Слухи о том, что он испытывает серьезные трудности с деньгами, подтвердились.

Стоит отметить, что на фоне этих новостей его мать Кристина Орбакайте наслаждается праздниками на курорте в Куршевеле вместе с мужем и дочкой. Также перестало быть секретом то, что бабушка певца, Алла Пугачева, недавно приобрела новый дом в Болгарии.

Несмотря на сложную ситуацию, Никита отказывается от помощи своих близких. Его отец Владимир Пресняков настойчиво предлагает ему вернуться в Россию, где у Никиты есть все шансы построить успешную карьеру. Однако молодой артист пока не готов сделать этот шаг.