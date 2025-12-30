Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы

Гостей павильона ждет увлекательная программа от световых шоу до викторин с призами.

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил насыщенную программу для москвичей и туристов в период новогодних праздников. С 30 декабря по 11 января выставочное пространство превратится в настоящую зимнюю сказку, где каждый найдет занятие по душе — от созерцания световых представлений до участия в интеллектуальных состязаниях.

Изюминкой программы являются завораживающие светотехнические шоу. Они стартуют ежедневно в 11:00 и повторяются каждые полчаса, превращая детализированный макет столицы в ожившую феерию огней.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю города, организованы бесплатные обзорные экскурсии. Они проходят трижды в день — в 12:10, 15:10 и 18:10. После каждой экскурсии гостей приглашают принять участие в новогодней викторине. Чтобы присоединиться, достаточно установить мобильное приложение «Макет Москвы»: перед началом игры в выставочном зале объявят специальный код.

Вопросы викторины проведут участников по удивительным страницам московской истории: от места установки первой городской новогодней елки до локации, где по сюжету фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» жила Надя Шевелева. Победители получат памятные призы — маленькие сувениры, которые надолго сохранят воспоминания о празднике.

Радостное настроение усилит фотовыставка в фойе павильона. Здесь собраны новогодние открытки разных эпох — от дореволюционных времен до современности. Каждый снимок — словно окно в прошлое, позволяющее увидеть, как менялась праздничная атмосфера столицы на протяжении десятилетий.

Особого внимания заслуживает мини‑шоурум — макет квартиры по программе реновации. Это уникальная возможность заглянуть в будущее московского жилья: гости увидят образец современной квартиры с полной внутренней отделкой, оценив качество и продуманность новых стандартов проживания. А еще в фойе установлен почтовый ящик, куда можно опустить открытку с новогодними пожеланиями для родных и друзей. Так прямо из павильона теплые слова отправятся в путешествие по России.

Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. В праздничные дни он открыт с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января.