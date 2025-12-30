Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось

Состояние беременной Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, резко ухудшилось. В результате этого блогер была повторно госпитализирована и перенесла экстренную операцию.

По словам ее возлюбленного, Луиса Сквиччиарини, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, поскольку Валерия испытывала нестерпимые боли. Луис сообщил, что операция была необходима для предотвращения возможных осложнений. Он выразил надежду на то, что как Валерия, так и их будущий ребенок будут в порядке.

"Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу: операция прошла успешно", — сообщил он.

Информация о беременности Лерчек впервые просочилась в прессу 14 ноября, когда блогер находилась под домашним арестом. Тогда Валерия поделилась радостной новостью о том, что отцом ее будущего малыша является 37-летний танцевальный тренер Луис Сквиччиарини, отмечает женский журнал Клео.ру.

У Лерчек уже есть трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина. Напомним, блогеры Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам. Установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 Чекалины вместе с соучастниками при продаже курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн рублей.