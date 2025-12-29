Максим Галкин* проведет время на рабочих мероприятиях. Юморист принял решение оставить супругу Аллу Пугачеву и детей дома в новогоднюю ночь.

По информации телеграм-канала "Shot", Галкин* отправится на Кипр, где будет выступать на частных корпоративах 31 декабря и 1 января. Многие задались вопросом, что могло подтолкнуть юмориста оставить жену и детей в это важное время.

Пока артист будет занят выступлениями, Пугачева планирует встретить Новый год в домашней обстановке с детьми. По информации источников, после новогодних концертов Галкин* намерен взять небольшой перерыв до 12 января — в эту дату него запланировано выступление в Берлине. Однако есть нюансы: юморист не исключает возможности прервать свой отдых для участия в дополнительных корпоративных мероприятиях, если такие предложения поступят.

Ранее сообщалось, что Пугачева никак не прокомментировала известие о смерти актрисы Веры Алентовой. Несмотря на то, что Галкин* в свое время несколько лет вел передачу вместе с Юлией Меньшовой, звездная чета не сделала никаких заявлений по поводу ухода артистки.

Стоит отметить, что Примадонна по-прежнему активно ведет свои соцсети, поэтому ее молчание вряд ли можно списать на нежелание появляться в публичном пространстве. Например, недавно она опубликовала видео с прогулки по Лимасолу.

*Внесен в перечень иностранных агентов Минюста России.