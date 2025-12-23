Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы

Казалось, после решения Верховного Суда в громком деле Ларисы Долиной наступило затишье. Но это была лишь передышка перед новой битвой.



Скандал с квартирой принес Ларисе Долиной не только репутационные потери, но и неожиданную, почти издевательскую популярность. Как выяснилось, на фоне судебных разбирательств на российских маркетплейсах резко выросли продажи товаров с ее изображением.

И речь идет не о музыкальных альбомах. Наоборот, спрос на виниловые пластинки и CD певицы упал. Зато продажи картонных масок с лицом Долиной взлетели в шесть раз, постеров — в 7,5 раза, а ростовых кукол — в четыре раза. Ее лицо, ставшее мемом, превратилось в ходовой товар. И теперь, похоже, кому-то придется за это заплатить.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии для aif.ru объяснил, что у певицы есть все основания для нового судебного иска. И на этот раз ответчиком будет не Полина Лурье, а производители той самой сувенирной продукции.

"Иск в данном случае может быть направлен к производителю. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Если факт нарушения будет установлен, то истец может получить определенную компенсацию морального вреда", — отметил эксперт.

По словам юриста, подобные дела в судах, как правило, решаются в пользу истца. Размер компенсации будет зависеть от масштабов "бизнеса на лице" — сколько масок было произведено и продано. Но одним возмещением вреда дело может не ограничиться.

"Представители Долиной могут потребовать привлечения к административной ответственности за нарушение обращения с персональными данными, а в случае повторного нарушения и большого объема полученного дохода можно ставить вопрос и об уголовной ответственности", — добавил Соловьев.

Таким образом, пока одни смеялись, а другие сочувствовали, предприимчивые дельцы решили заработать на скандале. Но теперь им, похоже, придется ответить за это в суде. И ирония судьбы в том, что именно скандал с квартирой может принести Долиной новые, вполне реальные миллионы.