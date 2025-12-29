Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова

Певица Лариса Долина проигнорировала просьбу новой владелицы.



Противостояние за элитную квартиру в московских Хамовниках перешло в финальную, но не менее конфликтную стадию. Певица Лариса Долина начала переезжать из жилья, которое по решению суда ей больше не принадлежит, однако делает это на своих условиях, игнорируя просьбы новой владелицы.

Как сообщает Telegram-канал Shot, утром 29 декабря к дому, где до последнего времени проживала артистка, подогнали несколько грузовых автомобилей. Начался масштабный процесс вывоза вещей. По словам очевидцев, масштаб переезда впечатляет: только концертные платья и другая одежда Долиной заняли половину кузова одной "Газели". Это свидетельствует о том, что певица проживала в квартире основательно и не была готова к быстрому отъезду. Внутри, по данным издания, пока остается дорогостоящая и габаритная техника, в частности, профессиональный синтезатор, который планируют вывезти в последнюю очередь.

Несмотря на начавшийся переезд, эта история получила новый виток напряжения. Как заявила адвокат новой законной владелицы квартиры, социолога Полины Лурье, они обратились к представителям Долиной с просьбой полностью освободить помещение до 30 декабря. Однако, по ее словам, получили категорический отказ. Команда артистки заявила, что переезд — процесс сложный, и они планируют полностью съехать не раньше 5 января.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье, однако позже заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее совершить сделку. Суды низших инстанций вставали на сторону певицы, признавая ее потерпевшей и оставляя за ней право собственности.

Точку в деле поставил Верховный суд России. 16 декабря он отменил все предыдущие решения и признал законной владелицей Полину Лурье как добросовестного покупателя. А уже 25 декабря Мосгорсуд вынес постановление о принудительном выселении Ларисы Долиной, которое вступило в силу немедленно. Теперь, несмотря на формальное начало переезда, новая хозяйка вынуждена ждать еще больше недели, чтобы наконец получить доступ к своей законной собственности.