Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления

Один из самых коварных симптомов этого заболевания проявляется уже после того, как температура спала.



По данным СМИ, все больше россиян сталкиваются с временной потерей слуха после перенесенного гонконгского гриппа. Коварный симптом может появиться даже после выздоровления.

Врачи объясняют, что в этом нет ничего мистического. Гонконгский грипп (штамм H3N2) ведет себя агрессивно и способен вызывать обширное воспаление. Инфекция легко проникает в ушную полость, провоцируя отек и воспалительный процесс, который и приводит к частичной или почти полной временной потере слуха на одно или оба уха.

Как распознать опасный грипп?

Потеря слуха — это не единственный и не первый симптом. Гонконгский грипп обычно начинается с классических, но очень ярко выраженных признаков:

Резкий скачок температуры до 39-40°С.

Сильная слабость и ломота во всем теле.

Боль в глазах, особенно при движении глазными яблоками.

Сухой, надсадный кашель.

Необычные симптомы: сухость губ до трещин, носовые кровотечения, тошнота и странное изменение вкусовых ощущений, когда обычная еда кажется сильно пересоленной.

Что делать, если пропал слух?

Самое главное — не паниковать, но и не игнорировать проблему. По словам медиков, восстановление слуха после такого осложнения может затянуться на несколько недель, а иногда и месяцев. Ждать, что "само пройдет", опасно. Если вы заметили у себя этот симптом, необходимо срочно обратиться к ЛОР-врачу. Только специалист сможет оценить степень воспаления и назначить правильное лечение, чтобы избежать долгосрочных последствий.

В Роспотребнадзоре подтверждают, что гонконгский грипп до сих пор доминирует среди циркулирующих в России штаммов. Ведомство настоятельно призывает граждан не пренебрегать мерами профилактики: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки и по возможности избегать массовых скоплений людей. Ведь лучшее лечение — это то, которое не понадобилось.