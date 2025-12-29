В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"

Как зрелый возраст становится временем интересных открытий и ярких побед.

В знаменитом Охотничьем домике Нескучного сада состоялся финал новогодней игры «Что? Где? Когда?» для участников проекта «Московское долголетие». Это событие стало настоящим праздником интеллекта, где старшее поколение москвичей продемонстрировало эрудицию, остроту мышления и неподдельный азарт.

Атмосфера вечера полностью соответствовала статусу легендарной телеигры: элегантный вечерний дресс-код, круглые столы для команд, зеркальный игровой стол с волчком и конвертами с вопросами. Ведущим выступил магистр игры Максим Поташев — обладатель «Бриллиантовой совы» и четырех «Хрустальных сов».

На пути к финалу 11 команд – победительниц прошли серьезный отбор: окружные этапы, которые одновременно проходили во всех центрах «Московского долголетия». В решающей битве участникам предстояло ответить на 24 вопроса разной степени сложности: от тонких логических задач до глубоких загадок по истории, географии, литературе, кино и музыке. Игра развернулась по всем канонам телевизионного формата: 11 раундов напряженного обсуждения, минута на размышление, волнительные моменты оглашения ответов. В некоторых ситуациях победа определялась буквально долями секунды — там, где команды шли вровень, организаторы проводили дополнительные раунды, усиливая драматизм состязания.

Триумф одержала команда «Эрудиты Тверского 2» с капитаном Ириной Шегаль. Ее участники — постоянные игроки интеллектуальных квизов в рамках проекта, которые уже несколько лет регулярно собираются для умственных баталий. Для них игра стала не просто развлечением, а настоящей тренировкой когнитивных способностей и возможностью поддерживать активный образ мышления.

Этот финал еще раз подтвердил: возраст — не преграда для саморазвития и новых достижений. Проект «Московское долголетие» открывает перед горожанами старшего поколения разнообразные возможности для обучения, общения и реализации талантов. Присоединиться к проекту можно через портал mos.ru, официальный сайт или лично — в любом центре «Московского долголетия» или офисе «Мои документы».