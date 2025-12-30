"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны

Подводим итоги рекордного фестиваля, собравшего 1,5 миллиона зрителей.

Лето 2025 года в Москве запомнится как время, когда город превратился в гигантский театр под открытым небом. Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве» продлился 92 дня — с 1 июня по 31 августа, — став самым продолжительным театральным фестивалем в мире. За это время он дал три тысячи часов представлений и собрал более 1,5 миллиона зрителей.

История проекта началась в 2024 году с четырехнедельного марафона, но восторг публики подвиг организаторов в новом сезоне продлить фестиваль до конца лета. Для мероприятий подготовили разнообразные площадки, самыми популярными среди которых стали Покровский бульвар; Чистопрудный бульвар; Цветной бульвар; Патриаршие пруды; музейный парк «Политех»; «Зеленый дворик» у театра «Современник». На этих сценах выступили свыше 3 тысяч артистов из 300 театров, в том числе коллективы из 30 российских регионов: от Бурятии и Хакасии до Калининградской и Сахалинской областей. Международную палитру дополнили труппы из Китая, Мексики, Кубы, Сербии и других стран.

Программа поражала разнообразием: более тысячи постановок охватывали жанры от классической драмы и мюзиклов до кукольных спектаклей для детей. Если в 2024 году фестиваль знакомил зрителей с семью направлениями, то в 2025‑м их число удвоилось. Помимо спектаклей, гости могли посетить: мастер‑классы по актерскому мастерству, творческие лаборатории, экскурсии по театральным тайнам, семейные программы, музыкально‑поэтические вечера.

Особое внимание уделили юному поколению. Для детей и подростков организовали кукольные спектакли, уличные представления, поэтические соревнования, интерактивные занятия. Например, на Чистопрудном бульваре ребята создавали мультфильмы, осваивали сценическую речь и актерские техники, а на Цветном бульваре учились вокалу и игре на инструментах. Популярностью пользовался «Дом клоуна», где каждый мог стать частью веселого действа.

За два года существования проект собрал 10 престижных наград. Среди них:

премия «Бренд года в России» в категориях «Услуги в сфере культуры и искусства» и «Услуги в сфере организации мероприятий»;

специальная номинация «Культурный код» за вклад в развитие искусства;

Гран‑при Eventiada Awards в направлении «Евразия» как лучшему международному проекту;

международная премия «Звезда театрала» в номинации «Лучший театральный фестиваль».

В 2026 году «Театральный бульвар» готовит новый масштабный проект: Всероссийский марафон‑фестиваль «Россия — театр — общество», приуроченный к 150‑летию Союза театральных деятелей. В программе — спектакли, выставки, мастер‑классы и творческие встречи, которые вновь объединят профессионалов и любителей театра.