Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери

Невинное поздравление с Рождеством от Кристины Орбакайте обернулось резонансом в комментариях и реакцией ее знаменитой матери.



Сегодня, 25 декабря, католический мир отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Со светлым днем своих поклонников решила поздравить и певица Кристина Орбакайте. Вместе со своей дочерью Клавдией она записала короткое видеообращение на фоне нарядно украшенных елок.

"Мы, девочки-католички, поздравляем всех с католическим Рождеством. Счастья, радости и удачи. И любви", — с улыбкой произнесли на камеру Кристина и Клавдия.

Казалось бы, обычное праздничное видео. Однако именно это заявление дочери Примадонны вызвало в сети бурную, хотя и неоднозначную реакцию. Некоторые подписчики в комментариях принялись поправлять певицу, отмечая, что не существует отдельного "католического Рождества". По их словам, праздник один, просто разные христианские конфессии отмечают его в разные даты по разным календарям.

Впрочем, большинство комментаторов не стали углубляться в теологические тонкости и просто поздравили звездное семейство в ответ, пожелав им всего наилучшего.

На фоне развернувшейся дискуссии Алла Пугачева не смогла промолчать. Она не стала вступать в споры или что-либо разъяснять. Примадонна оставила под постом дочери трогательный и лаконичный комментарий в социальной сети.

"С Рождеством, девочки мои любимые", — написала легендарная певица.

Этот простой и теплый комментарий, полный материнской любви, стал лучшим ответом на все споры и показал, что для семьи главное — не календарные даты, а сам дух праздника и любовь друг к другу.